Продлен арест фигуранту дела о поджоге военкомата в Горячем Ключе

08 апреля 2023, 05:44

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Фигуранту дела о поджоге военкомата в Горячем Ключе Борису Гончаренко продлен арест до 6 июня, он признает, что изготовил горючую смесь, но не применял ее, сообщил адвокат Феликс Вертегель.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября 2022 года неизвестный поджег здание военкомата в Горячем Ключе, сотрудникам удалось потушить огонь до приезда пожарных. 8 октября силовики задержали подозреваемого в поджоге в Краснодаре.

6 апреля Октябрьский районный суд Краснодара продлил Борису Гончаренко, который является фигурантом дела о поджоге военкомата в Горячем Ключе, срок содержания в СИЗО до 6 июня, рассказал 7 апреля корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Феликс Вертегель.

По его словам, сейчас Гончаренко содержится в СИЗО №5 Краснодара, никаких жалоб от него на давление или пытки нет. Что касается собственно обвинения, то, как подчеркнул Вертегель, обвинение считает, что Гончаренко совершил инкриминируемое ему преступление совместно с другим человеком. «Он сам признает, что изготовил горючую смесь, но не участвовал в ее применении и не был осведомлен в должной мере другим человеком о том, как он собирается ее применить. Фактически это был такой диалог: "Можешь сделать вот это? Ну, могу! Тогда давай сделай"», - рассказал адвокат.

Мать арестованного Ольга Гончаренко рассказал, что Борис родился в 1988 году в Краснодаре. Закончил школу, затем отделение философии факультета истории, социологии и международных отношений Кубанского госуниверситета, поступил на бюджет в аспирантуру по философии в Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге, где и проучился два года. «Успешно учился, сдал кандидатский минимум, все практики и тому подобное. Но за год до окончания оставил учёбу и вернулся в Краснодар по семейным обстоятельствам в связи с рождением сына. Работал в разных организациях, в том числе в школе города Горячий Ключ, откуда родом его первая жена. Преподавал там историю и обществознание. Работал в филиале Президентской академии в Горячем Ключе, где преподавал философию. Позже в Краснодаре и Новороссийске работал менеджером в РИЦ Гарант и «КонсультантПлюс», - рассказала Гончаренко.

В последнее время, по ее словам, работал преподавателем истории и обществознания в известном дистанционном образовательном центре для школьников, имел хороший рейтинг. «Очень любит читать. Имеет хорошую библиотеку, в том числе по специальности. Преподавание обществознания требует знания реалий современной общественной жизни. Для этого, в том числе, участвовал наблюдателем на выборах, чтобы знать этот процесс изнутри. Очень переживал при начале СВО, за судьбы призывников, в том числе своих бывших и нынешних учеников», - отметила Гончаренко.

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