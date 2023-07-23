Специалисты поспорили об истоках практики публичных извинений в Чечне

23 июля 2023, 15:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Практика публичных покаяний в проступках существовала и ранее в чеченском обществе и предусмотрена мусульманским правом, указали исламоведы Александр Арутюнов и Игорь Алексеев. Чеченские традиции не предусматривают принуждения к публичным извинениям перед властями, возразил правозащитник из Чечни Оюб Титиев.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни регулярно подвергаются публичному порицанию и приносят публичные извинения за различные проступки и за критику властей. В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года, отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

Вопрос о практике публичных извинений в Чечне министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев получил во время прямого эфира на ЧГТРК «Грозный» и там же ответил на него, сообщило 19 июля ИА "Грозный-информ".

"Когда руководство республики сталкивается с определенными проблемами, решает различного рода вопросы в большом количестве, когда, к примеру, с тысячей людей проводится разъяснительная работа. И на тысяча первый раз человек совершает ту же ошибку, и мы видим тенденцию, что до людей недостаточно качественно доходит информация о том, что то или иное поведение выходит за рамки наших традиций или обычаев. Это тысяча первый человек, которого мы показываем в качестве примера для людей. Чтобы они поняли: такое не дозволительно в нашем обществе, и это бросает тень на весь народ", - сказал Дудаев, отметив, что такая практика публичных извинений эффективна в отношении молодежи.

По его словам, власти Чечни получали упреки в том, что "у чеченцев раньше якобы такое не практиковалось". "Но, как известно, у нас всегда было принято: если человек совершал серьезный проступок, собирался их род, собиралось село, обычно в мечети. И там озвучивалось, что представитель такой-то семьи совершил такой-то проступок. Подчеркивали, что это непозволительно и бросает тень на семью, на род, на все село. То есть такая практика существовала", - процитировало министра агентство.

В чеченском обществе существовала традиция публичного извинения в мечети за проступки перед общиной и подведения провинившегося к таким извинениям через нерукопожатность, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" этнолог, доктор исторических наук Александр Арутюнов.

"Если человек пока не осознал ответственность, то имам мечети (а это выборная должность, так как ислам в принципе демократичная религия) может выступить с инициативой частично бойкотировать человека, путем неотдачи и непринятия «салама». То есть его не будут приветствовать словами «ассаламу алейкум» (мир вам) и не ответят на его приветствие «ва алейкум ассалам» (и вам мира)", - рассказал ученый.

Он пояснил, что извинения были действенным средством разрешить конфликтную ситуацию, например, между родами, не доводя её до крайности. По его мнению, практика публичных извинений перед большой аудиторией издавна была и на Западе, и на Востоке, но, как правило, это практиковалось по решению суда.

"Публичные извинения, покаяния имеют место в христианских конфессиях и в исламе. В Европе в средние века и до нового времени это распространенная практика. Это осуществлялось по приговору суда - церковного или королевского. Ранее в этом не было ничего особенного. Даже в советское время было такое наказание, как общественное порицание", - сказал Арутюнов.

Он отметил, что воздействие извинений одних людей на поведение других глубоко индивидуально и вряд ли может быть одинаково эффективным для всех. "Есть молодые люди, которые, даже хулиганя, совершая нехорошие поступки, тем не менее уважают своего отца, старших родственников и в ответ на их увещевания готовы изменить стиль поведения. А есть такие "отмороженные", которым всё нипочем", - подчеркнул Арутюнов.

Исламовед, доцент кафедры современного Востока Российского государственного гуманитарного университета Игорь Алексеев отметил, что не знает о практике публичных извинений в мечети в каком-либо мусульманском регионе. "Но вообще в мусульманском праве есть понятие «‘узр»: нарушителя некоторых положений призывают к публичному покаянию. Если он раскаивается, на него не налагают более тяжкого наказания", - сказал Алексеев корреспонденту "Кавказского узла".

Публичные извинения на видеокамеру под давлением властей не связаны с чеченской традицией извинений за проступки, указал чеченский правозащитник Оюб Титиев.

"Не было такой традиции, чтобы извинялись именно перед представителями властей. Одно дело - обычный человек совершил проступок в отношении другого человека, а затем извинился за это в присутствии прихожан мечети. И старшие родственники могли указать, чтобы он извинился перед членом другого рода, другого тейпа. Это нормальная ситуация, которая не только в Чечне может быть. Другое дело - извиняться перед представителями власти и под принуждением со стороны чужих людей, а не своих родственников. Такого не было в нашем народе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Публичные извинения на камеру, по мнению правозащитника, не могут стать сдерживающим фактором в поведении чеченской молодежи за пределами республики.

"Это может породить страх, но это не будет сдерживать. Если надо сдерживать, то нужно разъяснять порочность тех или иных действий. Может быть наказание, но по закону. А путем насилия заставлять извиняться на камеру - ненормальное явление", - подчеркнул Титиев.

Напомним, что практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Так, 5 августа 2022 года москвич извинился за видеозапись с нецензурными комментариями, на которой житель Чечни разгуливает по московскому пляжу с оружием. Автор ролика признал, что "виноват насчет чеченского народа", и пообещал, что такое больше не повторится.

В августе 2022 года диджей, надевший чеченскую одежду и головной убор во время исполнения танцевальной музыки, извинился за свое поведение.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.