Ефрейтор из Северной Осетии за убийство жены приговорен к ограничению в службе

21 июля 2023, 14:16

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Южный окружной военный суд оставил в силе не связанное с лишением свободы наказание ефрейтору Эдуарду Битарову за убийство жены в состоянии аффекта, в качестве смягчающего обстоятельства указано его участие в военной операции на Украине. Приговор пытались оспорить родные погибшей, которые заявили о домашнем насилии и убийстве с особой жестокостью.

Суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор Нальчикского гарнизонного военного суда ефрейтору Эдуарду Битарову, признанному виновным в убийстве бывшей жены супруги в состоянии аффекта. Суд первой инстанции приговорил его к ограничению по военной службе на год с удержанием десяти процентов оклада в доход государства. Родные погибшей попытались оспорить максимально мягкий приговор, но безуспешно, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из решения, опубликованного на сайте Южного окружного военного суда, Битаров служит по контракту с 2013 года. Родные погибшей в апелляционной жалобе указали, что доказательства в деле указывают на ее истязание и убийство с собой жестокостью. При этом последующие после убийства действия подсудимого (телефонные звонки знакомым и родственникам, снятие денег в банкомате, управление автомобилем) не подтверждают версию о том, что он находился в состоянии аффекта. Они отметили, что Битаров неоднократно менял показания, то утверждая, что жена сама на него накинулась с ножом, а он применил орудие для самообороны, то заявлял об аморальном поведении погибшей, хотя в суде не было представлено доказательств этого, то утверждал, что нож лежал на прикроватной тумбочке, откуда он его самостоятельно взял и умышленно нанес удары. Также в апелляции указано, что суд первой инстанции необоснованно расценил как смягчающее обстоятельство наличие у Битарова троих детей, "о которых он не заботился и материально не поддерживал".

Южный окружной военный суд заключил, что суд первой инстанции полноценно исследовал и правильно оценил все доказательства, обоснованно признал обстоятельствами, смягчающими наказание осужденного, признание вины в содеянном, явку с повинной, наличие у него несовершеннолетнего и двоих малолетних детей, а также участие в специальной военной операции, наличие статуса ветерана боевых действий. Суд также отказался пересмотреть размер компенсации морального вреда родным погибшей - они добивались выплаты 10 миллионов рублей, но суд постановил выплатить каждой из двух потерпевших по 400 тысяч рублей.

Убийство было совершено в Моздоке в мае 2022 года. Бывшая жена Битарова, Эмма Каркусова после развода жила с детьми в доме у матери. Спустя пять месяцев бывший муж решил помириться с ней. По его приглашению она поехала к нему в Моздок, спустя несколько дней ее тело было обнаружено в его съемной квартире, сообщила 3 мая "Основа".

"Кавказский узел" писал, что 24 февраля 2021 года Вадим Техов был признан виновным в убийстве бывшей жены Регины Гагиевой, а также в побоях, угрозе убийством и покушении на убийство. Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. В ноябре 2022 года стало известно, что Техов освободился из колонии.

Регина Гагиева скрывала, что подвергалась побоям, когда была замужем. Родственники узнали об этом лишь тогда, когда следы избиений уже "невозможно было скрыть", рассказала ранее "Кавказскому узлу" мать Регины Зема. Традиции и обычаи большинства регионов Северного Кавказа предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье. Власти считают рукоприкладство со стороны мужа нормой, а жертвы насилия не готовы идти в полицию, отметили правозащитники.

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