Юрист краснодарского филиала Команды против пыток допрошен силовиками

04 мая 2023, 18:54

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Силовики после обыска в краснодарском филиале Команды против пыток доставили на допрос юриста Илью Платонова. По его словам, он был допрошен как свидетель по уголовному делу, возбужденному в Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня сотрудники Центра по противодействию экстремизму провели обыск в офисе Команды против пыток в Краснодаре. 28 апреля обыски прошли в офисе Команды против пыток и у трех юристов правозащитной организации. Необходимость всех обыском силовики объяснили уголовным делом, возбужденным в Северной Осетии.

Юрист краснодарского филиала Команды против пыток Илья Платонов после обыска был задержан силовиками и доставлен в отделение на допрос. После допроса он сообщил, что он проходит в качестве свидетеля по делу, возбужденному в Северной Осетии.

Илья рассказал, что обыск "прошел без нареканий, претензий к сотрудникам Центра по противодействию экстремизму нет". "После него мы поехали в главное управление полиции по Краснодарскому краю, где я был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое было возбуждено в Северной Осетии. Подробности дела я распространять не могу, но скажу, что по этому делу проводились обыски в наших других филиалах". Он добавил, что Команда против пыток продолжает работу, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Команды против пыток.

"Комитет против пыток" ранее был внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

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