Силовики пришли с обыском в краснодарский филиал Команды против пыток. Cкриншот https://t.me/no_torture/2615

04 мая 2023, 14:04

Силовики пришли с обыском в краснодарский филиал Команды против пыток

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Сотрудники Центра по противодействию экстремизму проводят обыск в офисе Команды против пыток в Краснодаре. Необходимость обыска они пояснили делом, возбужденным в Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел" 28 апреля обыски прошли в офисе Команды против пыток и у трех юристов правозащитной организации. Силовики объяснили их также уголовным делом, возбужденным в Северной Осетии.

О том, что силовики пришли с обыском в офис Команды против пыток в Краснодаре рассказала ее пресс-секретарь Наталья Курекина. 

"Никого не задержали. Ведут себя совершенно адекватно, в рамках закона. Нет никаких претензий к тому, как проводится обыск. Привели понятых, пока что все достаточно нормально", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

"На данный момент давления, использования силовых методов нет... Нам до конца не понятно, эта активность связана с тем, чтобы помешать нашей работе или имеет отношение только к этому уголовному делу. Сейчас в офисе находится один наш юрист, скорее всего его допросят", - сказала Курекина.

Обыск снова проводится в связи с уголовным делом, возбужденным в Северной Осетии: его фигурантом является человек, сообщивший о пытках, сообщила сегодня Команда против пыток в своем Telegram-канале.

Подробности этого уголовного дела КПП не раскрывает в интересах заявителя, сказано в сообщении.

Правозащитники уточнили, что обыск проводят сотрудники Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ).

"Комитет против пыток" ранее был внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

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Примечание:

"Ноутбук и флешку изъяли силовики у сотрудников Команды против пыток*", "ЕСПЧ потребовал от властей России ответа на вопросы о задержании Мусаевой", "Юристы пообещали продолжить борьбу за компенсации Рагимовым по делу о пытках".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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