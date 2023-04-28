28 апреля 2023, 12:52

Силовики провели обыски у сотрудников Команды против пыток

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В офисе Команды против пыток и у трех юристов правозащитной организации в Нижнем Новгороде сегодня прошли обыски. Силовики объяснили их уголовным делом, возбужденным в Северной Осетии, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля силовики силовики провели обыск в филиале Команды против пыток в Пятигорске. Во время обыска они изъяли ноутбук и флешку. Необходимость обыска силовики объяснили делом, возбужденным в Северной Осетии.

Сегодня утром сотрудники уголовного розыска пришли в Нижнем Новгороде с обысками по домашним адресам трех юристов Команды против пыток, в том числе Ольги Садовской. Также полицейские собрались около нижегородского офиса, сообщила в своем телеграм-канале эта правозащитная организация.

"Обыск проходил также в нижегородском офисе Команды, сотрудники МЧС вскрывали двери. Обыски проводились в связи с уголовным делом, возбужденным в Северной Осетии. Ранее с обысками приходили в другой офис Команды, в Пятигорске. Подробности дела мы не можем разглашать в интересах наших заявителей", - говорится в публикации.

В 11.28 мск Команда против пыток сообщила, что обыски завершены.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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