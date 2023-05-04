Суд в Волгограде отказался рассматривать иск пенсионера к приемной Путина

04 мая 2023, 04:52

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Иск пенсионера Альберта Чернышова к сотруднице приемной президента России в Волгоградской области суд отказался рассматривать, сославшись на президентскую неприкосновенность.

Как писал "Кавказский узел", пенсионер, инвалид II группы Альберт Чернышов судится с приемной президента России в Волгоградской области и ее сотрудницей из-за отказа принять у него обращение. В результате конфликта в приемной пенсионер, который воспитывает несовершеннолетнего сына, получил административный штраф.

Суд Центрального района Волгограда постановил прекратить производство по административному делу Альберта Чернышова со ссылкой на установленную Конституцией неприкосновенность президента РФ. Полпред президента является «является должностным лицом, представляющим президента РФ в пределах округа», а либо бездействие государственных органов, должностных лиц, находящихся в непосредственном подчинении Президента РФ «не могут быть предметом самостоятельного судебного разбирательства», следует из постановления суда.

Решение прекратить производство по делу судья вынесла после того, как 25 апреля удалила Чернышова из зала «за нарушение порядка в судебном заседании». Ответчики на это заседание, как и на предыдущие, не явились, о причинах неявки суду не сообщили.

Пенсионер считает решение суда необоснованным, поскольку его иск не касался непосредственно президента и его полпреда. «Я административный иск подавал не на них, а на сотрудниц приемной уполномоченного. Буду обжаловать это судебное решение в областном суде», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Чернышов 3 мая.

Пенсионер 3 мая вновь явился в приемную полпреда президента РФ в Волгоградской области. Сотрудница приняла письменное обращение Чернышова в присутствии корреспондента «Кавказского узла».

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