Пенсионер подал в суд на приемную Путина в Волгоградской области

18 апреля 2023, 03:47

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Альберт Чернышов судится с приемной президента России в Волгоградской области и ее сотрудницей из-за отказа принять у него обращение.

17 апреля в суде Центрального района Волгограда состоялось судебное заседание, на котором рассматривался административный иск пенсионера, инвалида II группы Альберта Чернышова. Мужчина обвинил приемную президента РФ в Волгоградской области в отказе принять у него жалобу. Адвоката Чернышов не нанимал.

Перед началом судебного заседания Альберт Чернышов рассказал корреспонденту «Кавказского узла» свою историю. Чернышев имеет образование архитектора, но большую часть своей жизни работал в другой сфере. Пенсионер воспитывает несовершеннолетнего сына. Пенсии на содержание сына у мужчины не хватало, семья оказалась в тяжелой жизненной ситуации, Альберт Геннадьевич обратился в налоговую службу о прекращении начисления на него транспортного налога. Там ему отказали.

10 июня 2022 года мужчина отправился на прием к уполномоченному по правам ребенка в Волгоградской области Евгению Ковшикову, однако безрезультатно. Более того, он отметил резкую реакцию на свое обращение. «28 августа 2022 года подал иск на него в мировой суд (по уголовным статьям о клевете и о защите чести и достоинства), но свидетели отказались давать правдивые показания, и дело было замято», - вспоминал Чернышов.

В марте Альберт Чернышов дважды пытался передать жалобу на действия омбудсмена региональному полномочному представителю президента РФ. Но оба раза в его приемной секретарь ему отказывала. 15 марта он вновь явился в приемную с включенной видеокамерой. "Полномочный представитель президента наотрез отказался разговаривать со мной под видеозапись. Они вызвали полицию", - рассказал пенсионер.

По его словам, пришедшие силовики отвезли его в отделение, где составили протокол о нарушении порядка по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). "Я там пробыл час. Мне стало плохо с сердцем, вызвали скорую помощь", - поделился воспоминаниями Чернышов.

По его словам, он каждую среду ходит в приемную президента и пытается передать жалобу на действия омбудсмена по правам ребенка.

На суде присутствовали истец и корреспондент, ответчики не явились и, по словам судьи, не предоставили объяснения о причинах неявки. Судья приняла решение объединить два исковых заявления - в отношении приемной и ее секретаря - в одно производство. Она удовлетворила ходатайство истца о включении в дело справки об инвалидности, разрешила ему вести видеосъемку заседания, «но только снимать самого себя». Также была удовлетворена просьбу истца об истребовании положения и учредительных документов приемной полномочного, «заверенных надлежащим образом». Сделано это было, по словам Чернышова, для ответа на вопрос, «каков их (приемной) статус». В прошении истца о вызове свидетеля – сотрудника приемной регионального полномочного представителя президента РФ – судья отказала. Из-за неявки ответчиков суд решил перенести заседание на 25 апреля.

«Надеюсь, в районном суде услышат мои доводы и встанут на мою сторону в этих конфликтах», - сказал Альберт Чернышов.

Юрист Сергей Иващенко, не имеющий отношения к данному делу, считает, что в отношении Альберта Чернышова были нарушены требования Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" N 59-ФЗ.

Согласно части 1 статьи 2 («Право граждан на обращение») федерального закона, граждане имеют право обращаться к чиновникам, в том числе и лично. При этом, согласно статье 9, подобное обращение «подлежит обязательному рассмотрению». Отказать же заявителю в дальнейшем рассмотрении его жалобы могут только в случае, «если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов» (пункт 6 статьи 13). Статья же 15 предусматривает ответственность лица, виновного в нарушении этого федерального закона. Такие нарушители «несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации», пояснил юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Что же касается проведения видеосъемки должностного лица, вышеуказанный закон, по утверждению Иващенко, никаких разъяснений не дает. «С одной стороны, законодательство четко указывает на принцип гласности и открытости в деятельности органов государственной власти и, казалось бы, видеосъемка чиновников, которые являются публичными фигурами, не запрещена. С другой стороны, существуют внутренние инструкции в государственных органах, которые ограничивают право на проведение видеосъемки чиновников их личным согласием. В данном случае полномочный президента вправе был отказать Чернышову в проведении видеосъемки их разговора», - высказал свое мнение Сергей Иващенко.

Комментариями уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области и секретаря приемной президента Российской Федерации по поводу сведений, изложенных Альбертом Чернышовым, "Кавказский узел" пока не располагает.

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