Волгоградскому контрактнику вновь отказано в госпитализации

15 апреля 2023, 04:39

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Участнику спецоперации на Украине Алексею, у которого диагностирован ряд тяжелых заболеваний, вновь отказано в госпитализации. Его адвокат Ольга Мироедова направила жалобу в Главный центр военно-врачебной экспертизы Минобороны России. Она требует признать незаконным заключение военно-врачебной комиссии госпиталя о годности Алексея к службе в армии и назначить повторную ВВК с уточнением диагноза и категории годности к службе.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта в Волгоградском гарнизонном военном суде прошло собеседование по административному иску контрактника Алексея, требующего приостановить решение о его призыве на службу до повторного прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Суд дважды откладывал заседания, а отпуск волгоградца заканчивается, и его могут снова отправить на Украину, сообщила защита. Его супруга 10 апреля сообщила, что командование воинской части пригрозило Алексею уголовным делом.

2 марта супруга 46-летнего участника военной операции Алексея подала в Волгоградский гарнизонный военный суд иск с требованием его увольнения со службы и обеспечения ему психиатрического лечения. Военные врачи, обследовавшие контрактника, признали его годным к службе, а гражданские врачи указали, что ему необходимо лечение.

14 апреля Волгоградский военный гарнизонный суд перенес очередное заседание по административному иску мобилизованного волгоградца Алексея на 20 апреля.

Представитель истца Ольга Мироедова сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что ее подзащитный находится сейчас дома и готовиться к госпитализации, так как его состояние ухудшилось.

Мироедова напомнила, что Алексей является ветераном боевых действий с 2008 года. 29 июня 2022 года он добровольно явился в районный военкомат и заключил краткосрочный военный контракт о прохождении службы в войсковой части Камышина сроком на три месяца. Военно-врачебную комиссию (ВВК) он тогда не проходил. Служил по контракту в зоне СВО. Срок действия контракта закончился 29 сентября.

За время нахождения в зоне СВО у Алексея обострились хронические заболевания. 17 октября он проходил лечение в военном госпитале Херсона, где ему была оказана первая медицинская помощь после полученной контузии, а также из-за прогрессирующей грыжи позвоночника. 30 ноября его направили в Волгоград в отпуск на 15 суток, до 16 декабря. После отпуска Алексей обязан был явиться к месту службы в войсковую часть.

«Однако мы, члены его семьи, обнаружили серьезные изменения в здоровье Алексея - он крайне истощен, очень сильно заикается, сознание его нестабильно, с трудом изъясняется с окружающими, плохо спит, страдает от сильных болей в спине, движение ограничено, сильные головные боли, появилась неконтролируемая агрессия. В связи с ухудшением здоровья Алексей самостоятельно обратился к врачам», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" супруга контрактника Анна.

Она показала документы обследований Алексея. 2 декабря ему сделали МРТ спины, его осмотрел врач-психиатр. Согласно протоколу этого МРТ, у него были выявлены заболевания поясничного отдела позвоночника. Психиатр также поставил диагноз, с которым Алексея срочно направили в областную психиатрическую лечебницу, где, впрочем, в госпитализации ему отказали, сославшись на отсутствие мест.

В военном госпитале диагноз, поставленный гражданским врачом, не подтвердили, в госпитализации Алексею отказали.

14 декабря Алексея в остром состоянии госпитализировали в психиатрическое отделение областной клиники, где он лечился две недели. 28 декабря его принудительно перевели в военный госпиталь.

28 февраля Алексей «прошел в заочной форме» военно-врачебную комиссию, по результатам которой дано заключение о годности к военной службе с незначительными ограничениями. «Мужа в госпиталь не принимали. И вот сегодня (14 апреля) у Алексея поднялось резко давление до 185. Копатен не помог. Я вызвала скорую помощь. Они направили нас в госпиталь. Там терапевт рекомендовал госпитализацию, а невролог и психотерапевт в госпитализации отказали. Рекомендовали обратиться в военную поликлинику на амбулаторное обследование, не хотят лечить стационарно», - возмутилась Анна.

Она рассказала, что в воинской части Камышина, где служит супруг, ему пошли на встречу. Угроз о возбуждении уголовного дела за самовольное оставление части после объяснений супруги об ухудшении здоровья Алексея больше не поступало. «В настоящее время Алексею никакого лечения не назначено и не проводится. Он самостоятельно обратился за помощью в лечебные учреждения Волгограда. С заключением военно-врачебной комиссии <...>, а равно с приложенными к нему справками о годности военнослужащего мы не согласны, считаем, что они не объективны и вынесены незаконно», - заявила адвокат Алексея Ольга Мироедова.

По ее словам, "из пояснений представителя ответчика, а также свидетеля – врача-психиатра 413 военного госпиталя [...] установлено, что Алексею МРТ головного мозга не проводилось". "Невролог госпиталя его не осматривал, военнослужащему оказан «стандартный комплекс услуг по ГОСТУ». Было установлено, что Алексей перенес тяжелую контузию при участии в СВО, которая впоследствии не лечилась, медицинская помощь оказывалась только тяжелораненым бойцам», - рассказала адвокат.

В начале марта в Волгоградской областной клинической больнице Алексей прошел обследование, где у него вновь диагностировали заболевания головного мозга. По словам адвоката, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 года №565 "Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе", контрактник должен быть тщательным образом обследован специалистами ВВК - хирургом, терапевтом, неврологом, психиатром, офтальмологом, оториноларингологом, стоматологом, дерматовенерологом и при необходимости - врачами других специальностей. Комиссия дает заключение о годности его к службе в армии. В случае Алексея (учитывая его набор тяжелых заболеваний) Мироедова настаивает на присвоении ему категории «Д», то есть «не годен к службе».

«В настоящее время без надлежащего лечения расстройства Алексея стремительно развиваются, состояние ухудшается, проявляются новые признаки расстройства. Замечу, что сам Алексей не отказывается «служить», но, не получив так необходимого ему лечения, считает, что его дальнейшее участие в СВО невозможно», - заявила Мироедова.

Она рассказала, что все доводы и требования семьи Алексей предъявила 14 апреля в обращении в филиал №2 Главного центра военно-врачебной экспертиза министерства обороны Российской Федерации с копией в Главный центр военно-врачебной экспертизы министерства обороны. Алексей и его представители предложили военным чиновникам признать незаконным заключение военно-врачебной комиссии об отнесении Алексея к категории годности «Б», то есть "годен к службе в органах внутренних дел РФ с незначительными ограничениями"; провести повторно медицинское освидетельствование Алексея, с проведением и уточнением диагноза.

Напомним, ранее Сергей Иващенко пояснил "Кавказскому узлу", что максимальный срок воинской службы по контракту, согласно постановлению правительства России от 18 июля 1994 года, равен двум годам. Однако по указу президента от 21 сентября 2022 года контракты о прохождении военной службы продлеваются до окончания периода частичной мобилизации.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. После этого жители юга России, в том числе Волгоградской области, неоднократно заявляли о неправомерной, по их мнению, мобилизации мужчин, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем либо бронь от мобилизации.

28 октября министр обороны отчитался о завершении мобилизации, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ, пояснил пресс-секретарь президента.

"Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

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