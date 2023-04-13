Два человека ранены при обстреле автомобиля на трассе в Ингушетии

13 апреля 2023, 08:26

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Неизвестные обстреляли на автотрассе "Кавказ" в Ингушетии легковой автомобиль, в результате чего его два пассажира получили ранения. Они госпитализированы, сообщили в МВД.

По данным управления МВД по Ингушетии, вечером 12 апреля на автотрассе "Кавказ" в Сунженском районе неизвестные, передвигавшиеся на машине "Фольксваген" обстреляли из травматического оружия "Мерседес".

Ранения получили два человека, 1992-го и 1998-го годов рождения, находившиеся в "Мерседесе", они госпитализированы, сообщило ведомство сегодня ночью в своем Telegram-канале.

Ранены были братья – 25-летний Магомед и 31-летний Адам. Магомед был ранен в левое плечо, пах и голову, а Адам получил пулевое ранение в левую ногу. Состояние Магомеда врачи оценивают как тяжелое, он помещен в реанимацию, передал сегодня ночью Telegram-канал "Сапа Кавказ".

"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 28 марта был обстрелян пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. МВД пообещало вознаграждение в три миллиона рублей за помощь в розыске Микаила Мошхоева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева и Адама Оздоева, которые, по версии следствия, причастны к нападению на пост, а также к обстрелу силовиков в Малгобеке 3 апреля и покушению на силовиков в Зязиков-Юрте 5 апреля.

7 апреля стало известно, что Амир Боков сдался силовикам, 8 апреля при попытке покинуть Ингушетию был задержан Микаил Мошхоев.

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