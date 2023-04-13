13 апреля 2023, 08:26

Два человека ранены при обстреле автомобиля на трассе в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Неизвестные обстреляли на автотрассе "Кавказ" в Ингушетии легковой автомобиль, в результате чего его два пассажира получили ранения. Они госпитализированы, сообщили в МВД.

По данным управления МВД по Ингушетии, вечером 12 апреля на автотрассе "Кавказ" в Сунженском районе неизвестные, передвигавшиеся на машине "Фольксваген" обстреляли из травматического оружия "Мерседес".

Ранения получили два человека, 1992-го и 1998-го годов рождения, находившиеся в "Мерседесе", они госпитализированы, сообщило ведомство сегодня ночью в своем Telegram-канале.

Ранены были братья – 25-летний Магомед и 31-летний Адам. Магомед был ранен в левое плечо, пах и голову, а Адам получил пулевое ранение в левую ногу. Состояние Магомеда врачи оценивают как тяжелое, он помещен в реанимацию, передал сегодня ночью Telegram-канал "Сапа Кавказ".

"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 28 марта был обстрелян пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. МВД пообещало вознаграждение в три миллиона рублей за помощь в розыске Микаила Мошхоева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева и Адама Оздоева, которые, по версии следствия, причастны к нападению на пост, а также к обстрелу силовиков в Малгобеке 3 апреля и покушению на силовиков в Зязиков-Юрте 5 апреля.

7 апреля стало известно, что Амир Боков  сдался силовикам, 8 апреля при попытке покинуть Ингушетию был задержан Микаил Мошхоев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"ФСБ объявила о розыске пятерых подозреваемых в подготовке терактов в Ингушетии", "Родные дистанцировались от Микаила Мошхоева и Амирхана Гуражева", "В сети появилось аудиообращение Рамазана Эльдиева".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 апреля 2023, 09:28

  • Экспертиза доказала правоту активистов в их споре с депутатом Хамзаевым

    Экспертиза, проведенная правоохранительными органами, установила, что в словах членов общественной палаты Дагестана и других местных активистов, которые высказывались против поправок в Конституцию республики, нет нарушений закона. Активисты могут подать в суд в отношении чиновников и депутатов, которые ранее обвиняли их в экстремизме и сепаратизме, заявили члены общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев и Деньга Халидов.

13 апреля 2023, 09:03

13 апреля 2023, 08:09

13 апреля 2023, 07:16

13 апреля 2023, 06:20

  • Пашинян переложил вопрос об армянских пленных на международные структуры

    Власти Армении ничего не предпринимают для возвращения домой резервистов, взятых в плен в Гадрутском районе Нагорного Карабаха во время осенней войны, считают участник акции протеста в Гюмри и правозащитница. Для возвращения военнопленных необходимо задействовать международные механизмы, заявил в парламенте глава правительства Никол Пашинян.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи