Краснодарская активистка потребовала достроить дом в Ейске

18 марта 2023, 10:47

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Власти неоднократно переносили сроки восстановления поврежденного в результате падения Су-34 многоквартирного дома в Ейске. Его жильцы до сих пор остаются без квартир, указала на одиночном пикете в Краснодаре активистка Яна Антонова.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 октября 2022 года власти отчитались, что начали выплачивать компенсации жителям Ейска, чьи квартиры были уничтожены при крушении военного самолета. Ранее семьям погибших при крушении самолета в Ейске власти пообещали выплатить по миллиону рублей, пострадавшим – от 10 тысяч до 400 тысяч рублей.

17 октября 2022 года военный самолет Су-34 упал, врезавшись в девятиэтажку на углу улиц Коммунистической и Красной в городе Ейске Краснодарского края. Пожар охватил несколько подъездов. Погибли 15 человек, 43 человека пострадали.

17 марта активистка Яна Антонова провела в центре Краснодара одиночный пикет с требованием, чтобы власти начали восстановление разрушенного после падения Су-34 дома в Ейске, а также предоставили жилье пострадавшим людям. Сотрудники администрации города не вышли к Антоновой, акция протеста длилась около 30 минут и прошла без задержаний, передали Юга.ру

"Строительство дома все еще не начато. Знаю, что администрация оплачивает семьям из разрушенных подъездов аренду жилья, но сколько они будут оставаться бездомными? Губернатор Кондратьев пообещал восстановить дом к маю, затем сроки передвинуты на ноябрь. Сейчас середина марта, никаких работ не ведется", – привели 17 марта "Кавказ. Реалии"* слова Антоновой.

Восстановление многоквартирного дома в Ейске, на который упал самолет, будет завершено к 1 ноября 2023 года, квартиры жителям будут сданы в предчистовой отделке. Им будут выплачены компенсации на ремонт, исходя из цен на стройматериалы. Поврежденные подъзды полностью снесены, привел 28 февраля "Краснодар Онлайн" сообщение пресс-службы администрации Краснодарского края.

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