Рост числа отказов от прививок против полиомиелита встревожил врачей в Дагестане

15 марта 2023, 11:15

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Число детей, не привитых от полиомиелита в том числе из-за отказов родителей, за два месяца выросло в Дагестане с 12 тысяч до 18,9 тысячи, сообщили в Роспотребнадзоре. В 2022 году в республике полиомиелит был заподозрен у более 30 детей, чьи родители отказались от прививки, рассказали врачи.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане, как и в Ингушетии и Карачаево-Черкесии, проходит дополнительная прививочная кампания от полиомиелита. В Дагестане заболеваемость полиомиелитом существенно выше, чем в среднем по стране, а также всё больше случаев тяжелых осложнений, сообщила заместитель главврача Республиканской инфекционной больницы Муминат Джабраилова. По ее словам, на конец февраля в республике более 18 тысяч детей не получили прививки из-за отказов родителей.

Полиомиелит – опасное вирусное заболевание, которое поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Вирус передается от человека человеку, например, через загрязненную воду или продукты питания. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич, до 10% таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц, сообщило 11 июля 2019 года ТАСС.

По данным на начало марта, 18,9 тысячи детей в Дагестане не были привиты от полиомиелита по различным причинам, в том числе из-за отказов родителей. По итогам 2022 года число детей, непривитых из-за отказов родителей, составляло около 12 тысяч, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник управления Роспотребнадзора по Дагестану.

"В 2022 году и, по состоянию на 13 марта, в 2023 году в регионе не было официально зарегистрированных случаев заболевания полиомиелитом. В 2022 году были 44 случая острых вялых параличей – это подозрение на полиомиелит, там возможны неврологические заболевания. Из них 31 случай, когда дети не были привиты по причине отказа родителей", - сообщил представитель ведомства, пояснив, что диагноз «полиомиелит» в случае подозрений должен быть подтвержден в Национальном центре лабораторной диагностики полиомиелита имени Чумакова в Москве.

Первый этап тура дополнительной иммунизации против полиомиелита детей в возрасте от 3 месяцев до 9 лет завершился в Дагестане 8 марта, второй этап будет проходить с 3 по 9 апреля, отметил он.

По данным ведомства на 9 марта, количество привитых детей в республике составляет 380 711. Всего подлежат иммунизации в рамках тура 437 320 человек. В Махачкале привиты 76 090 детей из 103 868.

Противопоказаниями к прививке могут быть иммунодефицитное состояние и наличие злокачественных новообразований. Во время острых инфекционных заболеваний, обострения хронических заболеваний прививки проводят через 2-4 недели после выздоровления, сообщил сотрудник ведомства.

В Дагестане не зарегистрировано ни одного случая поствакцинального осложнения после прививки от полиомиелита, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Минздрава Дагестана.

Полиомиелит может проявляться в нескольких формах различной тяжести - от бессимптомного до тяжелых паралитических проявлений, сказала корреспонденту "Кавказского узла" заведующая приёмно-диагностическим отделением Республиканского центра инфекционных болезней и СПИД Саида Аттаева.

"Главная опасность полиомиелита - осложнения. Больной может погибнуть от дыхательной недостаточности, вызванной параличом дыхательных мышц. Среди осложнений полиомиелита также ателектазы легких 1 , пневмония, сердечная недостаточность, желудочно-кишечные расстройства, парез 2 кишечника и мочевого пузыря. Поэтому вакцинация – самая эффективная мера профилактики полиомиелита", - сказала врач.

В организацию «Монитор пациента» поступают обращения по вакцинации полиомиелитом, в том числе жалобы на то, что в школах не проводится разделение вакцинированных и остальных детей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель организации Зияутдин Увайсов.

"Также поступала информация о том, что в связи с нехваткой внутримышечной (неживой) вакцины в некоторых образовательных учреждениях проводится вакцинация живой вакциной ранее не привитых детей. В подтверждение этой информации были предоставлены аудиосообщения от некоторых работников образовательных учреждений. Мы получили заверение официальных органов, что ранее не привитые дети не будут прививаться живой вакциной - капельками в рот", - сказал он.

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