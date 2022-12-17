Сторонники Саакашвили попросили поддержки у властей Франции

17 декабря 2022, 09:28

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Активисты оппозиционной партии "Единое национальное движение" провели в Тбилиси около здания посольства Франции акцию протеста, на которой попросили, чтобы власти этой страны посодействовали сторонникам Михаила Саакашвили в его освобождении.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 декабря бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от голодовки по просьбе депутатов Европарламента. На следующий день три депутата от "Единого национального движения" объявили голодовку в парламенте Грузии с требованием лечения Саакашвили. 16 декабря к ним присоединился еще один депутат.

Саакашвили уже дважды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней, с момента ареста 1 октября 2021 года до 20 ноября 2021 и вторая — 20 дней, с 21 февраля по 10 марта этого года. Ранее защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Сторонники Михаила Саакашвили 16 декабря провели акцию протеста около здания посольства Франции в Тбилиси. По словам организатора акции, кандидата в председатели оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиоргия Мумладзе, протестующие призвали посла Франции в Грузии активней заняться вопросом об освобождении Саакашвили, передало 16 декабря на своем сайте издание Netgazeti.ge.

Правительство Франции имеет самое большое влияние на власти Грузии, заявил Мумладзе. "Мы здесь, чтобы попросить французские власти вмешаться и использовать все свои рычаги, чтобы предотвратить смерть третьего президента страны, который находится в тюрьме. Бидзина Иванишвили, неформальный правитель страны, является гражданином Франции, Саломе Зурабишвили – гражданкой Франции. Поэтому у Франции больше всего возможностей для давления", – привела 16 декабря "Грузия Онлайн" слова Мумладзе.

От Саакашвили зависит демократическое будущее Грузии, добавил он. Оппозиционеры анонсировали новые акции протеста в поддержку Саакашвили, сказано в публикации.

Напомним, Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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