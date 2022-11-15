Уроженец Дагестана погиб на Украине

15 ноября 2022, 18:14

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Старшина Замир Алисултанов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Табасаранского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 251 уроженца Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что старший сержант Асланбег Закиров стал 250-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Тинит Замир Алисултанов погиб на Украине, его родителям передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Табасаранского района.

Замир Алисултанов окончил Тинитскую среднюю школу. В 2004 году был призван на срочную военную службу. С 2007 года служил на контрактной основе в воинской части в Южной Осетии, затем в Ингушетии. Принимал участие в военной операции с ее начала. Погиб 18 июня, похоронен в родном селе. Ему было 37 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Глава Тинитского сельского поселения Хизритдин Саидахмедов на вручении награды отметил, что еще двое сыновей Алисултановых находятся сейчас в зоне военной операции на Украине, указано в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 251 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

"Кавказский узел" также писал, что аналитики Telegram-канала "Можем объяснить" предположили, исходя из установленных размеров компенсаций за смерть и ранения участников военной операции на Украине, данных о соотношении числа погибших к раненым, что более 15 тысяч семей получили выплаты за гибель родных. Из озвученных властями Дагестана размеров и суммы выплат семьям погибших следует, что деньги перечислены родным не менее 318 уроженцев республики.

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