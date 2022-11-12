Мэрия Каспийска сообщила о гибели военного на Украине

12 ноября 2022, 13:04

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На Украине погиб старший сержант Асланбег Закиров, сообщила администрация Каспийска. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 250 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября информационный центр Дахадаевского района сообщил, что офицер медслужбы Курбан Бахмудов погиб на Украине. Таким образом, с начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине не менее 249 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Старший сержант Асланбег Загиров, служивший в Каспийской морской пехоте, погиб в военной операции на Украине, в которой участвовал с февраля, сообщила администрация Каспийска в своем телеграм-канале.

Семью погибшего навестили руководители школы, в которой учатся дочь и сын Загирова. "Администрация школы № 3 во главе с директором Мадиной Агаевой проведали семью Загировых, выразили искренние соболезнования", - говорится в публикации.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель на Украине не менее 250 уроженцев Дагестана.

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