Власти Баку отказались согласовать акцию с требованием свободы собраний

04 ноября 2022, 16:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Партия народного фронта Азербайджана получила отказ в согласовании намеченной на 11 ноября акции с требованиями свободы собраний, освобождения политзаключенных, проведения свободных выборов и демократических реформ и открытия сухопутных границ. Оппозиционеры сочли отказ противоречащим Конституции и намерены провести акцию, сообщили в партии.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Баку 24 октября разогнали митинг оппозиции, требовавшей свободы собраний и освобождения политзаключенных. Задержаны больше ста человек, 10 человек были задержаны до начала акции, сообщили в партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), которая организовала акцию. Среди задержанных оказались не только активисты оппозиции, но и обычные горожане, недовольные безработицей и низкими зарплатами. К вечеру все задержанные были отпущены.

Мэрия Баку не разрешила ПНФА провести 24 октября акцию с требованиями свободы собраний и освобождения политзаключенных. Оппозиционеры сочли это решение неправомерным и анонсировали несогласованную акцию.

2 ноября ПНФА подала в городскою администрацию Баку уведомление о намерении провести 11 ноября с требованием обеспечения в стране свободы собраний.

"Мы обратились в городскую администрацию с уведомлением о намерении провести пикет с 11 ноября с 15.00 по 16.00 с требованием обеспечения свободы собраний. В последние три года в Азербайджане свобода собраний фактически под запретом. Наши последние акции в сентябре и октябре также были пресечены полицией. На акции мы потребуем также освобождения политзаключенных, проведения свободных выборов и в целом кардинальных демократических реформ, открытия сухопутных границ, которые третий год остаются закрытыми под предлогом пандемии", - сказал член президиума ПНФА Вахид Магеррамли корреспонденту "Кавказского узла".

Однако городские власти 4 ноября ответили отказом проведению акции, сообщил он. В ответном письме мэрии указано, что предложенное место акции расположено близ территории, где "плотная деятельность населения", "интенсивное движение транспорта", там находятся станция метро, образовательные учреждения. В городской администрации считают, что акция оппозиции может привести «к серьезным трудностям для свободного передвижения и безопасности граждан". Фото ответного письма мэрии Магеррамли опубликовал на своей странице в Facebook*.

В ПНФА сочли отказ в проведении акции неправомерным. "По Конституции Азербайджана свобода собраний является фундаментальным правом. Она не может быть ограничена. Если городские власти считают не приемлемым проведение митинга в предложенном нами месте, то должны были предложить альтернативные варианты. Однако этого не было сделано. Поэтому, воспользовавшись конституционным правом, мы проведем акцию, как и планировали, 11 ноября. Если власти помешают нам собраться, то это будет расцениваться как нарушение свободы собраний властями", - сказал Магеррамли.

В Исполнительной власти Баку подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" информацию о "нецелесообразности" проведения акции.

В Главном управлении полиции города Баку заявили, что в случае проведения несогласованной акции правоохранительные органы примут предусмотренные законом меры для ее пресечения.

"Кавказский узел" также писал, что 30 сентября полиция пресекла акцию протеста в Баку против проекта нового закона о политических партиях. До и во время акции были задержаны около 60 человек. Тем не менее, в МВД заявили, что задержанных на акции не было, участники несогласованной акции были "удалены с территории». Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) подала уведомление о намерении провести акцию протеста перед парламентом страны 30 сентября против нового закона о политических партиях, но получила отказ, который сочла неправомерным. Национальный совет демократических сил осудил разгон полицией протестной акции активистов ПНФА в Баку 30 сентября, обвинил власти Азербайджана в нарушении свободы собраний и призвал мировое сообщество оказать давление на власти страны.

Напомним, что ранее в Баку были разогнаны и акции протеста против закрытых сухопутных границ страны. В частности, участники несогласованной акции в Баку 20 июля также требовали открыть сухопутные границы страны.

Несмотря на то, что активность пандемии COVID-19 в Азербайджане свелась к нулю, сухопутные границы остаются закрытыми, так как власти не хотят притока в страну азербайджанцев из России, массовое возвращение которых могло бы вызвать социальные катаклизмы, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.