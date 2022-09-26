Режим ограничения полетов на юге России продлен на неделю

26 сентября 2022, 09:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Запрет на полеты в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты продлен до 2 октября.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта в связи со спецоперацией на Украине была приостановлена работа аэропортов в ряде российских городов, в том числе на юге - в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте. Росавиация неоднократно продлевала срок запрета на отправку и прием самолетов в этих аэропортах, в последний раз - до 28 сентября.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 03.45 мск 2 октября, сообщила сегодня Росавиация на своем сайте. "Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.", - отметило ведомство.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно, сказано в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

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