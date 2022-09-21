Жители Нижнего Казанища добились реакции властей на проблему с дорогой

21 сентября 2022, 20:55

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После видеообращения жителей Нижнего Казанища к главе Дагестана порядная организация пообещала за свой счет восстановить разбитую дорогу. Дорога была построена в 2020 году, но быстро пришла в непригодность из-за экономии на строительных материалах, заявили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", жители села Нижнее Казанище в Буйнакском районе обратились к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой решить проблему с разрушенной дорогой в село. Дорога пришла в негодность через полгода после сдачи в эксплуатацию, отметили они. Пользователи Youtube под опубликованном видеообращение сельчан, отметили, что проблема с дорогами очень актуальна для Дагестана.

Дорога к селу Нижнее Казанище от республиканской трассы Буйнакск – Леваши разбита практически на всем протяжении, порядка одного километра. Она сильно просела по краям полотна, что значительно сузило проезжую часть. Чтобы не попасть в яму, на таких участках водители вынуждены выезжать на встречную полосу. Если в это время встречная полоса занята, то водителям приходится тормозить и ждать, пока проезд освободится, так как ямы такой глубины, что выбраться оттуда удастся с трудом. Ближе к селу ямы засыпаны щебнем. По словам местных жителей, они это сделали за свой счет.

"Сам по себе асфальт был уложен качественный. Когда только его уложили, все было ровным, глаз радовался. Это уже потом выяснилось, что плохо было подготовлено основание под покрытием. Сэкономили на песчано-гравийной смеси и в итоге после проезда машин дорога заиграла, как рояль", - рассказал один из жителей села Нижнее Казанище.

Разбитая дорога не только создает неудобства местным жителям, но и задерживает прибытие экстренных служб, добавил он. "Машинам приходится ждать, пока проедет встречная машина, чтобы проехать по ровной дороге и не застрять в яме. Для скорых машин это существенное время, у них для спасения людей счет идет на секунды. Особенно, когда везешь больного с сердечным приступом или инсультом", - пояснил собеседник "Кавказского узла".

После видеообращения жителей села к главе Дагестана, в котором они показали состояние дороги, "Дагестанавтодор" создал комиссию для проверки технического состояния трассы. Выехавшая на место комиссия рассчитала объемы поврежденных участков, их устранением займется подрядная организация "Севкавдорстрой", заявил представитель "Дагестанавтодора" корреспонденту "Кавказского узла".

Разрушения и повреждения асфальтобетонного покрытия специалисты Дагавтодора выявили еще в конце прошлого года. В тот момент действовали гарантийные обязательства контракта, подрядчик должен был устранить недоработки еще в августе, но из-за задержки компании на другом объекте обязательства вовремя выполнены не были, пояснили в ведомстве.

Дорога могла прийти в негодность раньше срока из-за того, что грунты в местности глинистые, а интенсивность движения тяжелых грузовиков по дороге высокая. Кроме того, первоначально асфальт был уложен в ноябре-декабре, что также могло сказаться на его качестве при эксплуатации. Подрядчик свои договоренности признает и восстановит дорогу за свой счет, отметили в в "Дагестанавтодоре".

В "Севкавдорстрое" срок завершения ремонтных работ корреспонденту "Кавказского узла" назвать не смогли, но заверили, что работы начнутся в ближайшее время. "Мы уже подписали документы, что берем обязательство провести ремонт дороги. Туда уже направлена техника. Выполняются подготовительные работы", - сообщила представительница дорожной компании.

Водители автомобилей, поврежденных из-за проезда по разбитой дороге, могут потребовать компенсаций от организации, на чьем балансе содержится эта дорога, заявил адвокат, юрист в области автомобильного права Рустам Абдурахманов. "Если человек разбил ходовую машины из-за наезда на яму, то в первую очередь, нужно вызвать сотрудников автоинспекции, чтобы они составили материалы, в том числе протокол осмотра места происшествия. После этого необходимо провести независимую экспертизу. При осмотре экспертом желательно пригласить и дорожников, если авария произошла на трассе, или представителей администрации, если ДТП было в городе. С полученным заключением к собственнику дороги обращаются с претензией. Если на нее не среагируют, то уже тогда подается иск в суд по общим правилам", - разъяснил процедуру юрист.

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