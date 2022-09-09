Волгоградский активист оштрафован за расклеивание пацифистских листовок

09 сентября 2022, 14:49

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Ворошиловский районный суд Волгограда оштрафовал Виталия Готру на 30 тысяч рублей за по статье о дискредитации армии за расклеивание пацифистских листовок. Готра провел 21 день под административным арестом, после этого директор типографии, где он работал, попросил его написать заявление об увольнении, рассказал активист.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа стало известно, что в Ворошиловский районный суд Волгограда поступили 22 административных дела по статье о дискредитации российских вооруженных сил в отношении Виталия Готры. Ранее суд рассмотрел 20 протоколов о публичной демонстрации на листовках нацистской символики и назначил Готре 10 суток ареста.

Сегодня утром в Ворошиловском районом суде Волгограда слушалось дело по административному правонарушению, совершенному в первых числах августа волгоградцем Виталием Готрой. Ему вменялись в вину "публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ".

До начала заседания корреспондент "Кавказского узла" смог пообщаться с подсудимым и его женой. Виталий Готра рассказал, что он родом из Николаевской области Украины. Там проживают его родители и близкие родственники. В 2012 году он получил российское гражданство, с тех пор живет в Волгограде. Женат, детей нет. Имеет высшее техническое образование. Последнее время работал оператором допечатного производства в типографии.

Виталий сообщил, что вечером 7 августа полиция провела в его доме обыск. "Предъявляли [в качестве причины обыска] какие-то мошеннические схемы, связанные с кредитом. Предоставление ложных данных по кредитам. Но, видимо, искали другое. Нашли штамп [пацифистских листовок] и часть листовок", – сказал Виталий Готра.

По его словам, в начале августа он расклеил листовки, которые содержали пацифистские высказывания и символы, в Ворошиловском районе Волгограда. "За каждый наклеенный листок [полицейские] составили по протоколу. Всего их было 20", – отметил Виталий.

После обыска Виталий Готра провел ночь в КПЗ, а на следующий день Ворошиловский районный суд назначил ему 15 суток административного ареста "за нацистскую символику [на листовках]",позже суд добавил еще шесть суток административного ареста к уже имеющемуся сроку. Всего под арестом он провел 21 сутки – с 7 по 29 августа, рассказал Виталий Готра.

Готра добавил, что лишился работы. "Я сейчас безработный", – указал Готра. По его словам, директор "попросил написать заявление об увольнении по собственному желанию. Я написал", – сказал Виталий.

Жена Виталия Наталья Готра сказала, что обыск и арест мужа произвели на нее "сильное психологическое воздействие". Она также заметила, что они с мужем решили не нанимать адвоката.

Судебное заседание началось сегодня в 09.30 мск. В зале суда присутствовали судья Екатерина Никитина, подсудимый Виталий Готра с женой и старший инспектор по исполнению административного законодательства Наталья Большова. Судья попросила Виталия Готру расписаться в 13 протоколах, которые рассматривались в этот день в суде. Затем слово было предоставлено представителю обвинения. Наталья Большова рассказала, что по материалам проверки 1, 7 и 9 августа были составлены протоколы в отношении Готры Виталия Николаевича "по факту расклеивания листовок в Ворошиловском районе". "По каждому факту были составлены протоколы по статье 20.3.3. КоАП РФ за дискредитацию вооруженных сил РФ", – пояснила суду сотрудница полиции. По просьбе судьи Наталья Большова назвала три вида пацифистских надписей, которые были на листовках Готры.

Подсудимый в ходе заседания признал вину. "Вину свою признаю. Осознаю бессмысленность своих поступков, так как это вызвало такое раздражение в обществе. Попрошу обратить внимание, что наклейки имели плохое качество, смазанный текст, и многие [листовки] не читаемы", – заявил в суде Виталий Готра.

Судья по протоколам перечислила места, где были расклеены листовки: на остановках общественного транспорта, в подъездах, на входных дверях и на фасадах многоквартирных домов. Подсудимый все перечисленные судьей места подтвердил. Он также пояснил, что расклеивал листовки, так как "на Украине живут его родственники", а сам находился в депрессивном состоянии.

Судья удалилась в совещательную комнату и спустя 10 минут огласила свое решение. Виталий Готра был признан виновным. Ему был назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей. "Обжаловать решение суда не буду", – сказал Готра. Его жена согласилась с ним. "Нет смысла обжаловать, так как статья, по которой Виталия судили, очень хитрая", – отметила она.

Административное дело Виталия Готры является типичным для "российских реалий последнего времени", указал юрист Сергей Иващенко. По мнению юриста, новые статьи КоАП и УК РФ о дискредитации армии "входят в явное противоречие с Конституцией России", в частности, со статьями об идеологическом разнообразии (статья 13) и свободе мысли и слова (статья 29). "Это противоречие должен разрешить Конституционный суд РФ. Но этот процесс многосложен и тернист. Адвокаты лидера группы ДДТ Шевчука, например, направили такой запрос в Конституционный суд, но получили отказ в его рассмотрении", – сообщил Сергей Иващенко.

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