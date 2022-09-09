Мэрия Камышина сообщила о гибели военного на Украине

09 сентября 2022, 11:08

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Ефрейтор Виктор Сергеев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камышина. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 102 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября власти подтвердили гибель на Украине еще 10 уроженцев Волгоградской области. Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине как минимум 101 уроженца региона.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Уроженец Камышин, ефрейтор Виктор Сергеев погиб в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация города в своем Telegram-канале. Публикация проиллюстрирована фотографией молодого человека в форме с нашивками "Вооруженные силы России" и "Сергеев В. С.".

Таким образом, с начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине не менее 102 уроженцев Волгоградской области.

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