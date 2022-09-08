Подтверждена гибель на Украине 10 уроженцев Волгоградской области

08 сентября 2022, 19:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Майор Александр Наконечный, ефрейтор Сергей Бисеков, младший сержант Карим Жамбалиев, рядовые Павел Мартынюк и Дмитрий Мельников, добровольцы Сергей Сосновский, Алексей Латахин, Виктор Макаров, Рустам Рустамов и Олег Лысов погибли на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 101 уроженца Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что ефрейтор Алексей Караваев стал 91-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Указом президента России орденом Мужества посмертно награждены: майор Александр Наконечный, капитан Алексей Ануфриев, ефрейтор Сергей Бисеков, младший сержант Карим Жамбалиев, рядовые Павел Мартынюк и Дмитрий Мельников, доброволец Сергей Сосновский, сегодня их родным переданы награды, сообщил музей-заповедник "Сталинградская битва", в котором прошла церемония награждения.

Родственникам добровольцев Виктора Макарова, Рустама Рустамова, Алексея Латахина вручены медали "За отвагу", говорится в сообщении в Telegram-канале музея. Сюжет о передаче наград родным погибших был также показан сегодня на телекомпании ГТРК "Волгоград-ТРВ".

О гибели ряда из представленных к наградам ранее сообщали волгоградские СМИ. Сергею Бисекову было 28 лет, он уроженец села Торгун Старополтавского района, сообщило 3 апреля издание V1.

44-летний Виктор Макаров - бывший спецназовец, жил в Урюпинске. На Украину поехал добровольцем, погиб 28 мая. У него остались жена и двое детей, говорится в публикации издания от 3 июня. Добровольцу Рустаму Рустамову было 48 лет, он погиб 14 мая, говорится в публикации от 26 мая.

Добровольцу Сергею Сосновскому было 25 лет, он уроженец Николаевского района, служил младшим сержантом, проинформировало издание "Блокнот. Камышин" 19 мая.

Алексею Латахину было 58 лет, он родом из рабочего поселка Городище, пишет "Блокнот. Волгоград" 24 мая.

Администрация Жирновского района также сообщила сегодня о гибели на Украине жителя села Алешники Олега Лысова, похороны состоятся 10 сентября, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 101 волгоградца. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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