Администрация Камышина сообщила о гибели военного на Украине

08 сентября 2022, 14:23

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Ефрейтор Алексей Караваев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камышина. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 91 уроженца Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что старший лейтенант Александр Тюкин стал 90-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ефрейтор Алексей Караваев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камышина. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 91 уроженца Волгоградской области.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб камышанин ефрейтор Алексей Караваев, сообщила сегодня администрация Камышина в своем Telegram-канале. из фотографии, которая приведена в сообщении, следует, что Караваев служил в

Вооруженных силах России, соответствующая нашивка прикреплена к его форме.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 91 волгоградца. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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