Алексей Караваев. Скриншот https://t.me/admkam34/4919

08 сентября 2022, 14:23

Администрация Камышина сообщила о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ефрейтор Алексей Караваев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камышина. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 91 уроженца Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что старший лейтенант Александр Тюкин стал 90-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ефрейтор Алексей Караваев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камышина. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 91 уроженца Волгоградской области.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб камышанин ефрейтор Алексей Караваев, сообщила сегодня администрация Камышина в своем Telegram-канале. из фотографии, которая приведена в сообщении, следует, что Караваев служил в 
Вооруженных силах России, соответствующая нашивка прикреплена к его форме.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 91 волгоградца. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Похоронен погибший на Украине ефрейтор из Ингушетии", "В Аллерое вручили награду семье погибшего на Украине росгвардейца", "В Камызяке попрощались с погибшим на Украине артиллеристом".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

08 сентября 2022, 14:00

08 сентября 2022, 13:46

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