Орден Мужества. фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

26 августа 2022, 02:58

Семьям шести погибших волгоградцев власти передали ордена Мужества

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Волгограде состоялась передача государственных наград семьям шести погибших военнослужащих. С начала военной операции подтверждена гибель на Украине не менее 82 волгоградцев.

Как писал "Кавказский узел", сержант Денис Ярошенко погиб на Украине, сообщила администрация Камышина. Денис Ярошенко стал 76 уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В Волгограде 25 августа состоялась передача государственных наград семьям погибших на Украине военнослужащих. Шесть орденов Мужества родным погибших передали военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и заместитель губернатора региона Геннадий Шевцов, сообщил 25 августа комитет по делам территориальных образований в релизе на сайте Волгоградской области.

Посмертно награждены: старший сержант Анатолий Ивашин, сержант Андрей Кутько, младший сержант Сергей Востриков, ефрейтор Владимир Иванов, рядовые Роман Гайнашев и Владислав Руковицын.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 82 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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*  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Мэрия Камышина сообщила о гибели военного на Украине", "Власти подтвердили гибель на Украине двоих волгоградцев", "Власти передали ордена Мужества семьям погибших на Украине военных из Волгограда".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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