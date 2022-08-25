Мэрия Камышина сообщила о гибели военного на Украине

25 августа 2022, 11:22

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Сержант Денис Ярошенко погиб на Украине, сообщила администрация Камышина. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине как минимум 76 военных из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", сержант Александр Чадов стал 75 уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Сегодня мэрия Камышина сообщила о гибели еще одного военного на Украине.

"В ходе специальной военной операции на Украине погиб камышанин сержант Денис Ярошенко", - сказано в сообщении в Telegram-канале администрации Камышина.

Официально с начала военной операции на Украине подтверждена гибель не менее 76 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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