05 августа 2022, 19:48

Суд в Волжском поместил активиста на принудительное лечение

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Волжского Вячеслав Кошелев, который ранее заявил, что силовики избили его после задержания в одежде с украинской символикой, помещен на принудительное лечение в психиатрическую больницу за насилие в отношении полицейского.

Как писал "Кавказский узел", в Волжском силовики 26 марта задержали и избили местного жителя Вячеслава Кошелева, у которого также есть украинское гражданство, во время прогулки по городу в футболке и кепке с украинской символикой. Суд назначил ему штраф за хулиганство.

Суд в Волжском поместил  активиста Вячеслава Кошелева в психиатрическую больницу, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело  о применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни или здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ). Кошелева обвиняли в том, что при задержании он «умышленно нанес ногой один удар по голени правой ноги полицейского Власова, причинив ему физическую боль», сообщил сегодня Telegram-канал правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*. 

Сегодня Волжский городской суд Волгоградской области по ходатайству обвинения назначил Кошелеву принудительные меры медицинского характера в виде лечения в медицинском учреждении, оказывающем психиатрическую помощь общего типа. Активист вину не признал, сообщил сегодня глава международной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Дело о насилии в отношении представителя власти поступило в суд Волжского 27 мая, состоялись шесть заседаний суда. Одно из них было отложено в связи с тем, что подсудимый скрылся, также заседания переносились по причине неявки в суд потерпевшего и свидетелей. Последнее заседание суда было назначено на сегодня, информации об его итогах в карточке дела на сайте суда не содержится.

Комментариев осужденного или его официальных представителей относительно решения суда не поступало.

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* внесено Минюстом России в реестр незарегистрированных некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Правозащитники прокомментировали практику постановки штампов в военные билеты отказников на Юге России", "Житель Волгоградской области оштрафован за пацифистский пост в соцсети", "Волгоградский бюджетник оштрафован на 30 тысяч за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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