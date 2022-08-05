Суд в Волжском поместил активиста на принудительное лечение

05 августа 2022, 19:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Волжского Вячеслав Кошелев, который ранее заявил, что силовики избили его после задержания в одежде с украинской символикой, помещен на принудительное лечение в психиатрическую больницу за насилие в отношении полицейского.

Как писал "Кавказский узел", в Волжском силовики 26 марта задержали и избили местного жителя Вячеслава Кошелева, у которого также есть украинское гражданство, во время прогулки по городу в футболке и кепке с украинской символикой. Суд назначил ему штраф за хулиганство.

Суд в Волжском поместил активиста Вячеслава Кошелева в психиатрическую больницу, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело о применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни или здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ). Кошелева обвиняли в том, что при задержании он «умышленно нанес ногой один удар по голени правой ноги полицейского Власова, причинив ему физическую боль», сообщил сегодня Telegram-канал правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*.

Сегодня Волжский городской суд Волгоградской области по ходатайству обвинения назначил Кошелеву принудительные меры медицинского характера в виде лечения в медицинском учреждении, оказывающем психиатрическую помощь общего типа. Активист вину не признал, сообщил сегодня глава международной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Дело о насилии в отношении представителя власти поступило в суд Волжского 27 мая, состоялись шесть заседаний суда. Одно из них было отложено в связи с тем, что подсудимый скрылся, также заседания переносились по причине неявки в суд потерпевшего и свидетелей. Последнее заседание суда было назначено на сегодня, информации об его итогах в карточке дела на сайте суда не содержится.

Комментариев осужденного или его официальных представителей относительно решения суда не поступало.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено Минюстом России в реестр незарегистрированных некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.