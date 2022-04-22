Житель Дагестана заподозрен по делу о терроризме

22 апреля 2022, 21:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

19-летний житель Тарумовского района подозревается в изучении при помощи интернета правил обращения с оружием и изготовления взрывных устройств для участия в террористической деятельности, сообщило сегодня следствие.

По версии следствия, в октябре 2020 года подозреваемый прошел обучение обращению с огнестрельным оружием, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. Следствие предположило, что он изучал в сети Интернет и социальных сетях видеоролики, в которых демонстрировались различные виды огнестрельного оружия и правила обращения с ними, а также способы изготовления самодельных взрывных устройств, сообщило сегодня управление Следкома по Дагестану.

Также в отношении молодого человека расследуется дело о незаконном обороте самодельного взрывного устройства. "Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Статья 205.3 УК РФ предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы, статья 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств) - от шести до восьми лет лишения свободы. Комментариев от задержанного или его официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 19 апреля ФСБ отчиталась о задержании подозреваемых в подпольной модернизации оружия и его продаже в 33 регионах, в том числе в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Астраханской области и на Кубани. У них были изъяты 21 пулемет, 55 пистолетов-пулеметов, 230 пистолетов и револьверов, 224 винтовки и карабина, более 50 килограммов взрывчатых веществ, 279 детонаторов, 67 ручных гранат, 30 артиллерийских снарядов, более 38 тысяч патронов, 100 приборов для бесшумной стрельбы, а также комплектующие огнестрельного оружия, сообщила ФСБ.

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.