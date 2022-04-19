ФСБ отчиталась о задержании изготовителей оружия на юге России

19 апреля 2022, 14:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подозреваемые в подпольной модернизации оружия и его продаже задержаны в 33 регионах, в том числе в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Астраханской области и на Кубани, сообщила ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", ФСБ неоднократно сообщала об итогах рейдов в подпольных оружейных мастерских. Так, в сентябре 2021 года спецслужба отчиталась о задержании 48 подпольных оружейников в 18 регионах, в том числе в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Краснодарском крае и Ростовской области. В июле того же года, по версии ФСБ, в 25 регионах, в том числе в Адыгее, Астраханской области, Ставрополье и на Кубани, были задержаны 45 подозреваемых в подпольной модернизации оружия.

Сотрудники ФСБ при поддержке МВД и Росгвардии нашли в 33 регионах России 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

"Пресечена преступная деятельность 92 граждан в 33 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Сколько человек задержаны в каждом регионе, ФСБ не уточнила.

Среди регионов, перечисленных в публикации, пять республик Северного Кавказа: Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия, и два региона ЮФО – Астраханская область и Краснодарский край.

"По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. В результате из незаконного оборота изъято 560 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства", - отмечается в сообщении.

Всего, по данным ФСБ, изъят 21 пулемет, 55 пистолетов-пулеметов, 230 пистолетов и револьверов, 224 винтовки и карабина, более 50 килограммов взрывчатых веществ, 279 детонаторов, 67 ручных гранат, 30 артиллерийских снарядов, более 38 тысяч патронов, 100 приборов для бесшумной стрельбы, а также комплектующие огнестрельного оружия.

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