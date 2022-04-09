Жительница Элисты оштрафована по статье о дискредитации вооруженных сил

09 апреля 2022, 07:20

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Суд в Элисте назначил местной жительнице штраф в 30 тысяч рублей после акции против спецоперации на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, после начала спецоперации на Украине неоднократно публично выражали протест против нее. Такие пикеты проводились с 24 февраля и в Калмыкии. После того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), активисты, в том числе в Калмыкии, стали подвергаться преследованию и по этой статье. 9 апреля стало известно, что активист в Элисте добился прекращения дела за протест против спецоперации.

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

По версии следствия, в Элисте 28-летняя местная жительница в центре города демонстрировала агитационный материал, содержание которого дискредитировало вооруженные силы России.

Полицейские составили протокол против элистинки по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности), сообщило 8 апреля на своем сайте управление МВД по Калмыкии.

Суд признал жительницу Элисты виновной и оштрафовал на 30 тысяч рублей, уточнило ведомство. Комментариев от жительницы Элисты или ее представителей относительно сообщения управления МВД по Калмыкии не поступало.

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