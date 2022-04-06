Суд отказался вернуть под стражу обвиняемого по делу о митинге в Магасе

06 апреля 2022, 16:40

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Верховный суд Кабардино-Балкарии не удовлетворил просьбу следствия перевести из-под домашнего ареста под стражу ингушского сурдопереводчика Рамазана Дугиева, обвиненного по делу о митинге в Магасе, сообщил сегодня его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля суд в Нальчике поместил Рамазана Дугиева под арест по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью силовиков на акции протеста в Магасе в 2019 году. Адвокат обжаловал решение суда, и 17 марта Нальчикский горсуд перевел Дугиева под домашний арест. Суд смягчил меру пресечения Дугиеву по просьбе работодателя, ингушского центра глухонемых, так как Дугиев - один из немногих в республике специалистов по сурдопереводу, пояснили защитники.

Сурдопереводчика Рамазана Дугиева задержали по "митинговому делу" в феврале, когда он ехал к следователю в Нальчик, чтобы дать пояснения, а в его доме был проведен обыск. У Рамазана глухонемые родители, он единственный кормилец в семье и один из немногих в республике сурдопереводчиков, рассказал "Кавказскому узлу" двоюродный брат задержанного Акрам Дугиев. Он также усомнился в виновности Рамазана Дугиева. "Насколько мне известно, Рамазан, хотя и был на митинге, никому телесных повреждений не наносил. Есть фото, видео - там ничего такого нет... Да и сам он говорил, что вреда никому не наносил", - отметил он.

Верховный суд Кабардино-Балкарии 5 апреля рассмотрел представление следствия на решение Нальчикского горсуда о переводе Дугиева под домашний арест, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Дугиева Висит Цороев.

Следствие ходатайствовало о возвращении Дугиева под стражу, но суд не удовлетворил эту просьбу, уточнил он. "Смысла не было. Они же (следователи) настаивали на ограничении свободы для моего подзащитного в связи с тем, что им необходимо провести следственные действия. А на вчерашний день следственные действия были уже закончены, дело передано в суд", - сказал Висит Цороев.

Защитник отметил, что дело было передано в суд около недели назад. Сжатые сроки расследования – около 1,5 месяца – адвокат счел нормальными. "Дело в том, что раньше на следствие была колоссальная нагрузка, потому что фигурантов было очень много, работы было много, и следственные действия велись по году. Сейчас дела всех фигурантов, в том числе так называемых организаторов, либо ушли в суд, либо уже рассмотрены судом. Все экспертизы по этому "митинговому делу" давно проведены, оставалось с ними только ознакомиться. Следственные действия тоже уже проведены. Поэтому короткие сроки следствия не должны удивлять", - сказал Цороев.

Он уточнил, что в ходе следствия обвинение было переквалифицировано с части 2 статьи 318 УК РФ (применение опасного для жизни насилия к представителю власти) на часть 1 этой же статьи (применение неопасного насилия). Часть 1 статьи 318 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы, тогда как часть 2 – до 10 лет.

Дело Рамазана Дугиева будет рассматривать Железноводский суд, как и дела остальных рядовых участников того митинга, привлеченных по статье 318 УК РФ, предположил адвокат. "По идее, это дело должен рассматривать Магасский районный суд, но там в отношении всех фигурантов этого дела подсудность менялась. Судебная практика была такова, что сразу же направлялся материал в 5-й кассационный суд, чтобы он изменил территориальную подсудность, и, как правило, 5-й кассационный суд определял подсудность в Железноводском городском суде", - пояснил он.

Напомним, родственник Рамазана Ибрагим Дугиев был задержан 9 апреля 2019 года по делу о протестах в Магасе. Проведя полгода в СИЗО, он решением Верховного суда Кабардино-Балкарии был переведен под домашний арест, став первым освобожденным из-под стражи участником этих протестов. На заседании суда 11 февраля 2020 года Дугиев признал вину в нападении на росгвардейца, заявив, что не руководствовался политическими мотивами, а вступился за женщин и стариков. Железноводский горсуд 25 февраля 2020 года приговорил Ибрагима Дугиева к одному году и двум месяцам колонии-поселения.

26 марта 2019 года в Магасе состоялся согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Митинг был разрешен до вечера, но протестующие остались на ночь, и утром силовики попытались разогнать их. Защита семи лидеров протеста, обвиненных в создании экстремистского сообщества, настаивала, что они, вопреки версии следствия, призывали участников акции воздержаться от беспорядков. Однако 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках удовлетворил требования прокурора приговорить активистов к лишению свободы на сроки от 7,5 года до девяти лет. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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