Суд вновь арестовал счета матери активистки Антоновой

24 марта 2022, 06:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На счета матери краснодарский активистки Яны Антоновой по решению суда наложен арест. По словам Антоновой, заблокированы 1,3 миллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2019 года у Яны Антоновой прошел обыск по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК)*. Тяжелобольная мать активистки была допрошена, а счета пенсионерки арестовали. Пенсионерка накопила около пяти миллионов рублей, в том числе от продажи квартиры для ухода за сыном-инвалидом. Активистка расценила блокировку счетов как форму давления. Антонова сообщила, что 4 ноября 2020 года арест со счетов матери был снят.

По словам Яны Антоновой, следствие уведомило 69-летнюю Зою Шипилову, что по решению Басманного районного суда Москвы от 4 февраля 2022 года возобновлен арест ее счетов по делу ФБК*.

"Ни о каком суде маму не уведомляли, решения суда она не получала", - цитируют слова Антоновой "Кавказ.Реалии"**.

По словам активистки, на счетах ее матери лежат 1,3 миллиона рублей, которые она копила многие годы за счет дохода от семейной пасеки. Антонова заявила о намерении обжаловать решение суда.

"Она [Шипилова] очень болеет", - написала Антонова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что ее мать копила деньги для своего больного сына.

Информации о решении заблокировать счета Шипиловой на сайтах Басманного районного суда Москвы и Следственного комитета России по данным на 06.20 мск 24 марта не было.

"Кавказский узел" также писал, что 12 марта силовики провели обыски в квартирах адвоката Михаила Беньяша и активистки Яны Антоновой в Краснодаре. По словам Антоновой, обыск в ее квартире прошел в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, при этом она не знает жертву мошенничества. Активистка связывает обыски с проведенным ею одиночным пикетом против спецоперации на Украине.

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