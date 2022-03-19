Бездомные в Батуми потребовали отдать им квартиры в самостроях

19 марта 2022, 08:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Батумцы из числа тех, кто не имеет своего жилья, провели акцию протеста, на которой потребовали от чиновников передать им в собственность квартиры в девяти многоэтажках. Суд ранее признал эти дома построенными незаконно, а чиновники длительное время обещают обеспечить бездомных жильем, заявили протестующие.

Акция протеста прошла в Батуми 18 марта на улице Гоголя.

В ней приняло участие несколько десятков батумцев, которые не имеют собственного жилья. Во время акции они потребовали от властей отменить снос девяти многоэтажных домов. Эти здания ранее были признаны судом построенными незаконно и подлежат сносу, информировало 18 марта издание "Батумилеби".

"Многие люди – бездомные, зачем сносить эти здания. Отдайте их нам", – приведены в публикации слова одного из участников акции протеста.

Компания-застройщик неоднократно подвергалась штрафам, но несмотря на это, продолжает строительство и уже почти достроила здания, информировал в ночь на 19 марта "Sputnik Грузия". "Пусть они пустят нас, оставшихся без домов и годами платящих за аренду", – приведены в публикации слова одного из протестующих.

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"Кавказский узел" также писал, что в Батуми периодически проходят акции протеста жителей так называемого поселка "Город мечты". Поселок появился в 2012 году. Он находится на юго-восточной окраине Батуми, на территории российской военной базы, закрытой в 2005 году. В нем проживают пострадавшие от схода оползня жители Верхней Аджарии. Официально в поселке проживает 1500 жителей, а по неофициальным данным – вдвое больше, сообщило издание JAMnews. Власти Аджарии зарезервировали на развитие поселка "Город мечты" 38 млн лари (около 13 млн долларов). К окончанию стройки, на которую премьер-министр Грузии Георгий Гахария отвел полтора года, планируется сдать для малообеспеченных семей 582 квартиры.