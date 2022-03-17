17 марта 2022, 22:02

Осужденный в Адыгее заподозрен в экстремизме

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Адыгеи, отбывающий наказание в колонии, заподозрен в причастности к запрещенной экстремистской организации "Правый сектор"*.

По версии следователей, 27-летний житель Адыгеи в 2015 году вступил в украинскую организацию «Правый сектор», которая решением Верховного Суда России признана экстремистской. В январе 2018 года сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали его по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а в декабре 2018 года суд признал жителя Адыгеи виновным, он получил срок в колонии.

В исправительной колонии в Адыгее осужденный продолжил участвовать деятельности запрещенной организации и вербовал в нее других заключенных, полагают следователи.

В отношении него возбуждено уголовное дело об участии в деятельности организации, которая запрещена судов в связи с экстремистской деятельностью (часть 2 статья 282.2 УК России), сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Адыгее на своем сайте. Отметим, максимальное наказание по этой статье - шесть лет лишения свободы.

Комментариев подозреваемого или его представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 19 февраля стало известно о штрафе жителю Адыгеи  Виктору Науменко, которого Майкопский городской суд признал его виновным в публичном демонстрировании экстремистской символики в соцсети.

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* организация "Правый сектор" признана экстремистской и запрещена в России решением суда.

Примечание:

 "Павел Гриб вновь отправлен в изолятор ФСБ на Кубани", "Ростовский сторонник "Правого сектора"* получил тюремный срок","Панов пожаловался украинским силовикам на сотрудника СИЗО в Таганроге".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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