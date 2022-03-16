Владикавказцы отметили актуальность спектакля о любви во время войны в Чечне

16 марта 2022, 02:45

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Спектакль "Двое в темноте", поставленный молодым режиссёром во Владикавказе, своеобразный, неожиданный и отсылает к событиям, которые происходят на Украине, указали зрители. Спектакль задумывался еще до спецоперации на Украине, однако военные события обогатили его новым смыслом, сообщила режиссер Александра Тэйнина.

Во Владикавказе 15 марта прошла премьера спектакля "Двое в темноте", передал корреспондент "Кавказского узла".

Спектакль поставлен по одноименной пьесе, написанной в 2000 году Михаилом Бартеневым и Алексеем Слаповским. Действие происходит в Чечне во время военных действий. Двое молодых людей - чеченский парень и русская девушка оказываются заперты в подвале. Главная героиня потеряла последнего своего родного человека - дедушку, а парень из Чечни потерял родного брата и ещё многих родственников, он одержим мыслью о мести. Герои не понимают язык друг друга, плохо объясняются знаками.

В спектакле большое внимание уделено стереотипам главного героя по отношению к женщинам, в частности, не принадлежащим его культуре. Но через какое-то время между героями появляется притяжение и связь, они все больше понимают друг друга и вдруг буквально начинают говорить на одном языке. Герои рассуждают о религии, отличиях друг друга и возможности жить без стереотипов. Завершает спектакль песня украинской группы Океан Эльзы «Не твоя война», записанная в 2015 году.

Режиссёр спектакля Александра Тэйнина родом из Новосибирска. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что три года назад окончила вуз и режиссировала в своём родном городе и в Санкт-Петербурге. По словам Тэйнины, она приехала в Северную Осетию, чтобы почтить память погибших в бесланской школе и погибшего в Кармадонском ущелье режиссёра и актера Сергея Бодрова, но так и осталась во Владикавказе.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники"- хроника захвата школы и последовавших за ним событий.

«Изначально это история (спектакль) о двух личностях. Я считаю, что люди должны общаться как личности, а не как представители своих народов. Когда мы ставили спектакль, мы ставили задачу говорить об этом. Но мы не можем игнорировать события, которые происходят, я говорю и о спецоперации, которая происходит в Украине. Молодые солдаты уходят, и это тоже мы не можем игнорировать. Спектакль этим обогатился очень. Это очень большой парадокс - что для обычных людей плохо, для актера хорошо, он наполняется. Это о том, что двух личностей не должна затрагивать политическая ситуация, люди должны любить друг друга. Финальную песню мы выбрали намного раньше, так как там есть такие слова - "это не твоя война и дети погибают". Просто так совпало», - пояснила Тэйнина.

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив число убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись. По данным на 14 марта известно о гибели при спецоперации не менее 15 военных из Северной Осетии. В чем суть спецоперации, что ей предшествовало, и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Она считает, что в Северной Осетии "очень мало актуального в искусстве". "Общество традиционное, которое оглядывается постоянно в прошлое, и о том, что происходит за окнами, мало кто говорит", - сказала Тэйнина.

Спектакль был представлен в Школе театра и кино (ШКИТ), она является свободной площадкой для реализации творческих людей. Здесь проходят спектакли, кинопоказы, экспериментальные постановки молодых режиссёров, также здесь собирается местный киноклуб, а каждую пятницу в белом углу школы проходят однодневные выставки современных художников - проект так и называется «Белый угол». Организует это небольшое камерное арт-пространство в центре города актриса Лейла Теблоева - она превратила в театр часть своего частного дома. «Я предоставляю площадку всем, кто хочет. Наша политика такая - нам нужно всё лучшее и настоящее, жизненное, человечное, духовное и актуальное», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Маленькое помещение школы вмешает около пятидесяти человек. «Двое в темноте» собрали полный зал, билет стоил 500 рублей. Зрители высоко оценили постановку. Запланировано всего два показа. Теблоева рассказала, что теперь спектакль включён в репертуар ШКИТа.

"К этому спектаклю надо быть готовым, это не для обывателя, не для зрителя, который пришёл развлечься. Это для человека, который привык мыслить. А сегодня театр, в частности в Северной Осетии, работает исключительно на развлечение зрителя. Может, это и хорошо, потому вокруг происходит накал страстей. Но, с другой стороны, для чего тогда театр? Я очень рада, что у нас теперь есть такой режиссер, с другим взглядом. Хочется побольше такого, чтоб на этом учились и росли", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" актриса Айсана Шейхова.

Кассир Марина Плиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что впервые побывала в ШКИТе. «Мне очень понравился спектакль. Как говорится, на злобу дня. Это про наше время. Мы все знаем, что происходит. Сердце затронуло», - отметила она.

"Эмоции переполняют. Спектакль очень своеобразный, неожиданный, самобытный и на злобу дня. Война и любовь, все вместе - эта тема актуальна всегда и в мирное время", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" преподавательница английского языка Амина.

Ацамаз Качмазов, режиссер осетинского театра, отметил, что "Двое в темноте" - это "хороший спектакль в камерной обстановке". "Надо вытягивать актёрским талантом и режиссурой, когда нет возможности использовать спецэффекты и декорации. Актерская работа хорошая, как и режиссёрская - все получилось. В конце зазвучала песня на украинском, видимо, это такая параллель с Украиной, такая вот режиссёрская находка", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 9 ноября 2021 года в Школе кино и театра во Владикавказе состоялся закрытый показ фильма "Детство Чика". Фильм, снятый осетинским режиссером Асланом Галазовым в Абхазии по произведениям Фазиля Искандера, привлекает эстетикой и атмосферностью, но тяжел для восприятия современным зрителем, указали участники закрытого просмотра. Осетинское кино еще не достигло такого подъема, как в Кабардино-Балкарии, отметила критик Анна Кабисова.

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