Владикавказские зрители поспорили о новом фильме осетинского режиссера

10 ноября 2021, 10:12

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Фильм "Детство Чика", снятый осетинским режиссером Асланом Галазовым в Абхазии по произведениям Фазиля Искандера, привлекает эстетикой и атмосферностью, но тяжел для восприятия современным зрителем, указали участники закрытого просмотра во Владикавказе. Осетинское кино еще не достигло такого подъема, как в Кабардино-Балкарии, отметила критик Анна Кабисова.

Во Владикавказе 9 ноября состоялся закрытый показ фильма "Детство Чика". Показ прошел в Школе кино и театра, где находится первый во Владикавказе камерный театр и киноклуб "Синематека Владикавказ". Картину посмотрели и зрители в Абхазии и Кабардино-Балкарии. Все показы были закрытыми, так как фильм планируют отправить на фестивали. Организатор ШКИТа и продюсер "Детства Чика" Лейла Теблоева пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что решила провести закрытый показ "для своих", ради критики.

Лейла Теблоева отметила, что уже работала с Аланом Галазовым над другим его фильмом – "Ласточки прилетели", который стал культовым фильмом для многих в Осетии.

"Детство Чика" - фильм о мальчике, который живет в Сухуме с родителями в большом дворе, где много соседей. Эпоха – сталинские репрессии, послевоенные годы. Отца мальчика арестовывают и ночью куда-то увозят по непонятной причине. Чик растет своенравным, его проделки связаны с обостренным чувство справедливости. Осетинский режиссер вдохновился рассказами абхазского писателя Фазиля Искандера.

В процессе подготовки к съемкам "Детства Чика" спорным стал выбор актера на главную роль и образа, который он должен воплощать на экране. "Я считала, что Чик должен быть шкодным таким, а Аслан выбрал красавчика с серьезным лицом", – указала Лейла Теблоева. В фильме снялись в основном актеры из Абхазии. Но есть среди них и четыре профессиональных актера из Осетии.

Зрители отметили атмосферность картины

Показ собрал около тридцати человек разного возраста, в том числе детей. Обсуждение картины зрителями было организовано сразу после просмотра. В ходе дискуссии зрители отметили атмосферу фильма, красивые локации и фактурные лица, но и указали и на недостатки: затянутость, провалы в сценарии, неубедительную игру главного героя.

Фотограф Ольга Юнашева сказала корреспонденту "Кавказского узла", что читала рассказы Искандера, и фильм совпадает с ее представлением о героях. "Мне показалось, что фильм недооформлен – если бы он был разбит на главы, то у каждой истории были бы начало и конец. Чувствуется какая-то незавершенность и смешанность, но в целом потрясающая атмосфера в фильме, потрясающая эстетика кадра и такой ритм очень комфортный – действительно погружает в детство и, наверное, для более взрослого зрителя это будет понятно. Не знаю, будет ли это интересно молодым и тем более детям, да и сам Искандер не знаю, насколько сейчас интересен молодежи", - заключила она.

По мнению работника IT-сферы Инала Чочиева, фильму не хватило целостности. "Мне кажется, что фильм будет интересен тем, кто рос в Советском Союзе – меня это не зацепило. В фильме много харизматичных и колоритных лиц, главный герой – красивый парень, но флегматичный. Музыка в фильме показалась странной – в начале это музыка из патефонов, а во второй части это национальная музыка – ощущение, что это музыка из двух разных фильмов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Начинающий режиссер, автор короткометражных фильмов Георгий Зантарая оценил работу Аслана Галазова как "светлый позитивный фильм". "На мой взгляд, этот фильм из тех, которые уже редко делают, и режиссер большой молодец и большой смельчак, что решил делать именно такое кино, потому что сейчас очень большое значение имеет бюджет, следование современным трендам. Огромная благодарность режиссеру, есть с чем сравнить", - сказал Зантарая корреспонденту "Кавказского узла".

Домохозяйка Евгения Ушакова пришла на показ с двумя детьми. Она рассказала, что родом из Воронежа и два года живет в Северной Осетии из-за работы своего супруга. "Фильм впечатлил. Понравилась съемки и то как передали эмоции, как показали природу – ее красоту и звуки: дождь, шелест листьев, мычание коровы - все это пробирает", - указала Евгения Ушакова корреспонденту "Кавказского узла".

По оценке Теблоевой, в Северной Осетии к фильму отнеслись наиболее критично, поскольку там зрители более далеки от реалий картины. "В Абхазии фильм показался очень родным зрителям. И в Нальчике сказали то же самое – что как в детстве побывали. Никто не говорил, что они переигрывают. У абхазцев и вообще адыгов вообще такой темперамент – они такие шумные, быстрые и [в то же время] медленные, такой вот парадокс. И фильм показался медленным некоторым зрителям сегодня. Но жизнь там так течет медленно – как мы ее ускорим? Мы хотели именно в атмосферу эту окунуться, и это авторский взгляд Аслана Галазова", - пояснила продюсер.

Расцвет кино в Кабардино-Балкарии остается исключением на Северном Кавказе

Фильм будет непривычен современному зрителю, считает организатор киноклуба "Синематека Владикавказа" и автор YouTube-канала о кино "Еще не Долин" Анна Кабисова. "Мне сложно объективно оценивать фильм, так как я изначально была изнутри и болела за Аслана, когда он подавал этот сценарий на финансирование в Минкульт. Я знаю, с какими трудностями проходили съемки в Абхазии, была там даже один день, знаю и люблю причастных к этой картине людей, поэтому трудно судить, но постараюсь. В целом я понимаю, почему, наверное, сложно будет смотреть современному зрителю - потому что современный зритель в массе своей испорчен другим кино, и такой фильм, который сделан по лучшим образцам светлых и добрых фильмов советского кинематографа, сегодня уже, наверное, сложно воспринимать", - сказала она.

Однако Кабисова считает, что фильм удался. "Он сделан настоящим мастером, это видно во всем – в драматургии, в визуальных решениях, в музыкальном оформлении, актеры отыграли на ура. К этому фильму, я считаю, нужно подобрать ключик, потому что, как кто-то сказал из зрителей сегодня, «я подключилась в какой-то момент, не сразу» - то есть нужно попасть в какой-то ритм, и тогда обаяние этого фильма тебя возьмет, и ты уже проникнешь в мир этого кино. Мне кажется, очень хорошо получилась поэтическая сторона фильма - душа Чика, его внутренние переживания, очень тонко связанные с состоянием природы. Мне кажется, эти новеллы правильно собраны, там очень тонкие драматургические ходы и, возможно, тем, кто не уловил, нужно посмотреть еще раз, и тогда всё свяжется воедино. Может быть, у меня меньше вопросов, потому что я читала Искандера. Возможно, если бы я не читала, то было бы сложнее", - отметила Кабисова корреспонденту "Кавказского узла".

Ситуация с кино на Северном Кавказе сложная, добавила Анна Кабисова. "Если спросить о кинематографе на Северном Кавказе, то многие сразу вспомнят мастерскую Сокурова, потому что это стало таким центром притяжения и чудом, можно сказать, благодаря которому мы видим сейчас результаты. Но в целом я не могу сказать, что кинематограф на Северном Кавказе развивается. Никто еще не выстрелил, кроме Нальчика. Всё сложно, но я вижу, что какие-то ростки есть. Если говорить о Северной Осетии, то, несмотря на отсутствие индустрии, локального образования, появляются энтузиасты и что-то делают. Пока это маленькие работы, но такого выхлопа, как в Нальчике, пока нет, потому что нет такой мощной фигуры, как Сокуров, который так изменил этих молодых людей, дал им новую картину мира, что они стали теми, кто они сегодня есть. То, что снимается в целом, это взгляд в прошлое. Никто не смотрит в сегодняшний день и не говорит о том, что волнует поколение сегодняшнее. Аслан Галазов – очень талантливый режиссер, он большая личность, во многом недооцененная. У него много короткометражных работ и, конечно, шедевр «Ласточки прилетели», который стал таким культурным кодом, без которого сложно сегодня представить кино Осетии", - заключила Кабисова.

Целью открытия мастерской Александра Сокурова в Нальчике, по словам самого режиссера, была попытка сформировать сильную региональную инициативную группу молодых специалистов в области культуры в провинциальном городе, говорится в справке "Кавказского узла" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино". Сокуров считает важным, что его ученики поднимают проблемы Кавказа.

Она также рассказала, что в киноклубе "Синематека Владикавказ" начинающие режиссеры проводят закрытые показы своих дебютных фильмов перед тем, как отправить их на фестивали. "Я вижу, как активно работают ребята, которые называют себя андердог, симпатичные вещи делает Заур Цогоев, Урузмаг Засеев (короткометражка «Черный ход»), Георгий Зантария (короткометражка «Птичка»)", - отметила Кабисова.