Военнослужащий из Северной Осетии погиб на Украине

14 марта 2022, 13:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тело Асланбека Мухтарова, погибшего в ходе военной операции на Украине, будет в ближайшие дни доставлено в республику, сообщил сегодня вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта стало известно, что во время спецоперации на Украине погибли двое военных из Моздокcкого района Акоп Казарян и Вадим Дубоделов.

Петиция к президенту России Владимиру Путину с призывом обменяться с Украиной пленными и телами погибших набрала на 13.40 мск более 37,5 тысячи подписей. Инициативу поддержал режиссер Александр Сокуров и другие деятели искусства, а также депутаты и правозащитники.

Вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев в ходе сегодняшнего видеосовещания отчитался, что найдено тело погибшего на Украине Асланбека Мухтарова. "Проводилась операция по розыску погибшего в ходе проводимой военной операции военнослужащего Мухтарова Асланбека Алихановича. В настоящее время местонахождение установлено и в ближайшие дни его останки будут доставлены в республику", - заявил он.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил Томаеву взять на жесткий контроль процесс транспортировки погибших в ходе спецоперации военнослужащих в республику и тесно контактировать по всем сопутствующим вопросам с военным комиссаром, а также давать всю необходимую информацию родственникам, следует из видео, опубликованного на сайте главы республики и правительства Северной Осетии.

Таким образом, с начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 15 военных из Северной Осетии.

Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив при этом число убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в ходе спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения. С тех пор данные не обновлялись. О гибели земляков сообщают руководители и других регионов юга России, следует из справки "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".