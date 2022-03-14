14 марта 2022, 13:46

Военнослужащий из Северной Осетии погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тело Асланбека Мухтарова, погибшего в ходе военной операции на Украине, будет в ближайшие дни доставлено в республику, сообщил сегодня вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев.

Как писал "Кавказский узел",  12 марта стало известно, что во время спецоперации на Украине погибли двое военных из Моздокcкого района Акоп Казарян и Вадим Дубоделов.

Петиция к президенту России Владимиру Путину с призывом обменяться с Украиной пленными и телами погибших набрала на 13.40 мск  более 37,5 тысячи подписей. Инициативу поддержал режиссер Александр Сокуров и другие деятели искусства, а также депутаты и правозащитники.

Вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев в ходе сегодняшнего видеосовещания отчитался, что найдено тело погибшего на Украине Асланбека Мухтарова. "Проводилась операция по розыску погибшего в ходе проводимой военной операции военнослужащего Мухтарова Асланбека Алихановича. В настоящее время местонахождение установлено и в ближайшие дни его останки будут доставлены в республику", - заявил он.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил Томаеву взять на жесткий контроль процесс транспортировки погибших в ходе спецоперации военнослужащих в республику и тесно контактировать по всем сопутствующим вопросам с военным комиссаром, а также давать всю необходимую информацию родственникам, следует из видео, опубликованного на сайте главы республики и правительства Северной Осетии.

Таким образом, с начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 15 военных из Северной Осетии.

Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив при этом число убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в ходе спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения. С тех пор данные не обновлялись. О гибели земляков сообщают руководители и других регионов юга России, следует из справки "Кавказского узла"  "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Минобороны России отчиталось о сбитых украинских беспилотниках", "Сообщение главы Дагестана о готовности принять беженцев вызвало споры в соцсетях", "Два уроженца Волгоградской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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