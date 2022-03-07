Отчет властей о подвозе воды астраханцам вызвал критику в соцсети

07 марта 2022, 09:12

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Жителям Астрахани организован подвоз воды из-за отключения ее подачи после урагана, отчитались чиновники. В некоторых районах города нет света, а воду подвозят с нарушением графика, кроме того часть улиц отсутствует в списках для подвоза воды, указали пользователи Instagram.

Как информировал "Кавказский узел", 5 марта губернатор Астраханской области сообщил, что сильный ураган привел к обрывам линий электропередачи, из-за чего без света остались 112 тысяч человек в 43 населенных пунктах региона. В тот же день астраханцы пожаловались на отсутствие тепла, света и воды после урагана.

Некоторые районы Астрахани продолжают оставаться без воды и света. "В связи с этим "Астрводоканалом" совместно с муниципальным предприятием "Чистый город", военными, МЧС России организован подвоз воды по всей территории Трусовского района", – сообщила 6 марта на своей странице в Instagram администрация Астрахани.

К 08.30 мск 7 марта эта запись на странице администрации Астрахани в Instagram, на которую подписаны 6447 пользователей, набрала 27 отметок нравится и 15 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала чиновников.

"За это время уже можно исправить все последствия урагана, тем более с помощью специалистов других городов. Всё больше убеждаемся, самые без полезные люди это чиновники", – написал пользователь zoloto682018.

"Здравствуйте! В Осыпном Бугре уже третий день нет света", – пожаловался пользователь cavalli___000.

"Станция Трусово воды нет, привезите тоже", – попросила ekaterina3010rus.

"А когда дадут свет?" – спросил пользователь guliazi78.

"Как люди могут читать, если нет связи? Вы о чем? Надо ездить и оповещать по дворам. За водой ездили – в Жилгородке тоже нету. Нет нигде бутилированной воды, свечи вообще по 50 рублей за штуку. Это что такое? Нам что делать?" – задалась вопросами kariglazka0878.

Публикация о том, что жителям Трусовского района организован подвоз воды, также была размещена 6 марта в Instagram-паблике kaspyinfo.ru, на который подписаны около 17,9 тысячи пользователей. К 08.30 мск эта публикация набрала 144 отметки "нравится" и 56 комментариев. Большая часть их авторов пожаловалась на отсутствие подвоза.

"Нет в шестом микрорайоне никакого подвоза воды, люди набирают из подвала в доме по Димитрова 7/2, а на базаре умельцы продают по 300 рублей за пять литров воды", – написал пользователь sviridovaes1980.

"Никакого подвоза нет. Мужу в Водоканале сказали, из Волги набирайте", – заявила tanya25121982.

"В АЦКК Бумажников нет подвоза воды, набирают люди с Бумажников дом №9 из подвала, техническую", – отметила elenastolbova77.

"А Десятки нет в списках. Это не Трусовский район? Или нам вода не нужна?" – спросил пользователь nadiaaleks22.

"А улицы Керченская, Депутатская – даже в списке нет, не то, чтобы подвезти воды", – подчеркнула anna_shere.__.

"Мне очень интересно, как бы все узнали о времени подвоза воды, ведь интернета ни у кого нет (и даже простой связи)? Для кого эти списки? И кстати, в 16.00 на Заводской площади, 91 не было", – написала yuliya.kovka.

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Астрахани скорость ветра составляет 10 метров в секунду, идет дождь со снегом, температура воздуха составляет +3 градуса. В ночь на 8 марта скорость ветра возрастет до 12 метров в секунду, также прогнозируется дождь со снегом, температура воздуха понизится до +1 градуса. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.