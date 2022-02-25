Аналитики в Баку оценили влияние войны в Украине на Азербайджан

25 февраля 2022, 07:39

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Эксперты разошлись во мнениях, предупредил ли на встрече в Москве Владимир Путин Ильхама Алиева о скором военном наступлении на Украину. Алиев вынужден учитывать позицию России, так как в Карабахе находится российский военный контингент, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Москве Декларацию о союзническом взаимодействии. Декларация о сотрудничестве обязывает Баку соблюдать интересы Москвы и создает риск осложнения отношений Азербайджана с Турцией как членом НАТО, указали политологи. Московская декларация серьезно ограничивает независимость Азербайджана, заявили оппозиционные политики.

Азербайджанские политические эксперты обсуждают в сети и СМИ начавшиеся 24 февраля военные действия России против Украины.

"Самая крупная угроза для нас в том, что Южный Кавказ окажется на российской стороне от "занавеса". Украина воюет за свою и нашу независимость" - написал аналитик Натик Джафарли в соцсети Meta.

Ильхам Алиев и другие президенты постсоветских стран, исключая Зеленского, могли быть предупреждены Путиным о его намерениях в Украине, так как Москве важно было знать мнение союзников, чтобы обезопасить свое окружение в дни войны с ней, заявил Натик Джафарли корреспонденту "Кавказского узла". Но Декларация о союзнических отношениях Азербайджана и России готовилась около года, поэтому ее подписание не может быть прямо связано с этими военными действиями, считает он.

Ильхам Алиев вынужден учитывать позицию России, так как в Карабахе находится российский военный контингент, который, по мнению азербайджанцев, иногда действует в интересах сепаратистов, считает аналитик. По мнению Натика Джафарли, украинские события и признание Путиным независимости восточных областей Украины может увеличить смелость Степанакерта, который решит, что они тоже имеют основания для такого же признания со стороны Путина.

"При этом Ильхам Алиев никогда не подвергнет сомнению территориальную целостность Украины, включая ее восточные области и Крым. Об этом говорят материалы его визита в Украину", - заметил Натик Джафарли.

"Алиев знает "красные линии", за которые нельзя переступать, чтобы не создать проблемы Азербайджану, и будет придерживаться нейтралитета в оценке российско-украинской войны, при этом на всех платформах он останется приверженцем территориальной целостности Украины", - заявил аналитик.

Директор Кавказского центра политического анализа, эксперт по международному управлению Ахмед Алили не верит в возможность предупреждения президентом России Владимиром Путиным президента Азербайджана Ильхама Алиева о скорой войне в Украине. "Алиев мог сам, опираясь на имеющиеся у него военно-политические сведения, ожидать войну между Украиной и Россией", - сказал Ахмед Алили корреспонденту "Кавказского узла".

Он не считает, что события в Украине повлияют на политику Баку в Карабахе и России, так как подписанная в Москве Декларация союзнических отношений не требует от Азербайджана отказа от прежних международных обязательств.

"Остаются в силе устав ООН и принципы ОБСЕ, по которым страны обязуются решать конфликты мирными средствами, при этом оставляя за собой право, при исчерпании мирных средств, добиваться восстановления территориальной целостности военным способом. Азербайджан оставляет за собой это право, независимо от событий в Украине, и Московская декларация не исключает право Азербайджана на восстановление суверенитета над всем Карабахом", - заключил эксперт.

Возможно, что Владимир Путин предупредил Ильхама Алиева на встрече в Москве о скором военном наступлении на Украину, полагает аналитик Шаин Джафарли. Это могло быть также предупреждением о намерениях России восстановить полный контроль над южно-кавказским регионом. В свете этой информации Ильхам Алиев подписал Декларацию о союзнических отношениях с Россией, чтобы предотвратить повторение в Карабахе российского сценария, выполненного в Южной Осетии, Абхазии, Донецке и Луганске, считает он.

"Алиев декларировал азербайджанскую позицию в документе от 22 февраля, пункты этого заявления показывают признание официальным Баку реалий в регионе и в постсоветском пространстве.. в настоящее время Россия не угрожает Азербайджану", - подытожил Шаин Джафарли.

Путин не мог предупредить Алиева о войне, так как даже российская сторона не знала, что произойдет такое развитие событий, а Россия решится признать независимость ЛНР и ДНР, заявил корреспонденту "Кавказского узла" профессор факультета зарубежных исследований Ханкукского университета (Корея) Ровшан Ибрагимов.

"Сегодня (24 февраля) прошла информация о том, что Алиев сказал: Декларация от 22 февраля (о союзнических отношениях РФ - Азербайджан) готовилась несколько месяцев назад, было неясно, когда будет встреча президентов и ее подписание из-за пандемии и загруженности. Дата встречи была назначена около 20 дней назад. Поэтому я не думаю, что встреча 22 февраля была назначена специально накануне войны в Украине", - считает Ровшан Ибрагимов.

Ибрагимов не считает, что карабахские события могут измениться из-за войны в Украине. "Азербайджан продолжит проводить свою дипломатическую линию. Карабахский конфликт абсолютно идентичен украинскому конфликту. Запад, который поддерживает территориальную целостность Украины, также должен защищать территориальную целостность Азербайджана. Есть двойные стандарты Запада, и Азербайджан в дипломатических каналах должен проводить параллель между политикой Запада к украинским территориям, и такую же с Карабахом", - отметил Ибрагимов.

Он считает, что отношения с Россией у Азербайджана не изменятся. "Так как мы стали союзниками. Но это не то союзничество, что у России с Белоруссией. Тем более, что Азербайджан подписал аналогичный документ с Турцией. Я думаю, что Азербайджан проводит политику баланса, которая устраивает Москву", - сказал Ибрагимов.