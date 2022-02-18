Поиски дагестанского рыбака найдено в Каспийском море. Фото пресс-службы МЧС

18 февраля 2022, 07:40

Тело дагестанского рыбака найдено в Каспийском море

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спасатели нашли в Каспийском море тело одного из двух жителей села Новый Чечень, которые пропали 16 февраля после выхода на рыбалку в резиновой лодке.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 февраля спасатели информировали об исчезновении двоих жителей села Новый Чечень Кизлярского района. Предположительно, они вышли на резиновой лодке в Каспийское море, а на связь выходили последний раз 16 февраля.

Найдено тело одного из пропавших в Каспийском море жителей села Новый Чечень, сообщило управление МЧС по Дагестану. "Спасателями обнаружено тело мужчины 1997 года рождения в трех километрах южнее населенного пункта Новый Чечень в прибрежной акватории Каспийского моря", – привел в ночь на 18 февраля "Интерфакс" сообщение пресс-службы ведомства.

Поиски второго пропавшего продолжаются, отметили спасатели.

Примечание:

"Пропавшие на Каспии туристы найдены в Дагестане", "Семь человек пропали по пути из Волгограда в Махачкалу на катере", "Спасатели ведут поиск пропавших туристов у острова Тюлений на Каспии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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