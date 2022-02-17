Два дагестанских рыбака пропали в Каспийском море

17 февраля 2022, 16:45

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Спасатели ведут поиск двух жителей Кизлярского района Дагестана, которые вышли в Каспийское море на лодке и пропали.

Двое пропавших мужчин проживают в селе Новый Чечень Кизлярского района. Предположительно, они вышли на резиновой лодке в Каспийское море. "На связь они выходили последний раз вчера (16 февраля - Прим. "Кавказского узла") в 11:00 мск, на берегу найден их мотоцикл", - проинформировало РИА "Дагестан" со ссылкой на МЧС Дагестана.

В поисково-спасательных работах задействованы шесть спасателей и одна единица техники, также к поискам подключились 20 местных жители, сообщило сегодня ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что 4 января в Кизлярском районе двое рыбаков вышли в море на резиновой лодке и не вернулись.В поисках помимо спасателей принимали участие волонтеры и местные жители. Рыбаки были обнаружены живыми 8 января на Нордовом острове в 10 километрах от берега.