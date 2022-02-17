Каспийское море. Фото: Irada https://ru.wikipedia.org

17 февраля 2022, 16:45

Два дагестанских рыбака пропали в Каспийском море

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спасатели ведут поиск двух жителей Кизлярского района Дагестана, которые вышли в Каспийское море на лодке и пропали.

Двое пропавших мужчин проживают в селе Новый Чечень Кизлярского района. Предположительно, они вышли на резиновой лодке в Каспийское море. "На связь они выходили последний раз вчера (16 февраля - Прим. "Кавказского узла") в 11:00 мск, на берегу найден их мотоцикл", - проинформировало РИА "Дагестан" со ссылкой на МЧС Дагестана.

В поисково-спасательных работах задействованы шесть спасателей и одна единица техники, также к поискам подключились 20 местных жители, сообщило сегодня ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что  4 января в Кизлярском районе двое рыбаков вышли в море на резиновой лодке и не вернулись.В поисках помимо спасателей принимали участие волонтеры и местные жители. Рыбаки были обнаружены живыми 8 января на Нордовом острове в 10 километрах от берега.

Примечание:

"Пропавшие на Каспии туристы найдены в Дагестане", "Семь человек пропали по пути из Волгограда в Махачкалу на катере", "Спасатели ведут поиск пропавших туристов у острова Тюлений на Каспии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 февраля 2022, 17:44

17 февраля 2022, 15:51

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