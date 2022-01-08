Жители Дагестана нашли пропавших рыбаков

08 января 2022, 15:59

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Два рыбака, пропавшие 4 января в Каспийском море, найдены близ Нордового острова, сообщило МЧС Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в Кизлярском районе 4 января двое рыбаков вышли в море на резиновой лодке и не вернулись. Вечером 5 января ГУ МЧС по Дагестану сообщило, что спасатели начали поиски пропавших рыбаков. На следующий день для поиска пропавших рыбаков вылетал вертолет Ми-8, но в течение трехчасового полета спасателям не удалось их найти. 7 января поиски с участием волонтеров и местных жителей продолжались близ села Суюткино.

Рыбаки, которых искали в Дагестане, найдены, они живы и здоровы, сообщила сегодня пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Пропавшие 4 января рыбаки найдены живыми местными жителями в районе Нордового острова рядом с населенным пунктом Брянск Кизлярского района", - проинформировало ведомство на своей странице в Instagram.

Нордовый остров располагается в Каспийском море на удалении 10 километров от берега, следует из информации на сервисе "Яндекс.Карты".