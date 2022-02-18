Гонения на потребителей оккультных услуг вышли за пределы Чечни

18 февраля 2022, 00:56

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Власти Чечни не занимаются системной слежкой за жителями, которые обратились к знахарям в других регионах, однако по возможности стремятся показать, что контролируют ситуацию даже за пределами республики, указали опрошенные "Кавказским узлом" историк и кавказовед, комментируя публичное порицание односельчан из Чечни, обратившихся к знахарям в Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля стало известно, что два жителя села Энгель-Юрт обратились к знахарю в Кабардино-Балкарии с просьбой наладить их семейную жизнь, после чего были задержаны в Чечне силовиками. Их публично отчитал руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев.

Телесюжеты с публичными покаяниями колдунов в Чечне – лишь часть практики публичных извинений, которая с подачи Рамзана Кадырова практикуется и в других регионах. Подробнее о случаях принуждения к извинениям можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Жители Чечни, которые подверглись порицанию, односельчане, говорится в репортаже, опубликованном на Youtube-канале ЧГТРК "Грозный". При этом один из них вместе с семьей уже 30 лет живет в Москве, следует из видео.

Власти Чечни не занимаются системной слежкой за теми, кто обращается к знахарям за пределами республики, считает президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

"В чеченском обществе принято, что религия и ислам не позволяют ходить к колдунам и знахарям. Поэтому то, что власти делают в отношении колдунов и знахарей и их клиентов, воспринимается с пониманием. Власть в этом отношении в очень выигрышном положении. Мне кажется, нет системной слежки и преследовании тех, кто обращается к знахарям за пределами Чечни. Скорее, кто-то из их близких донес информацию на них, и власти использовали этот случай для очередного сюжета с порицанием", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Неважно, где проживает чеченец, он все равно должен соблюдать общие правила и адаты, отметил Кутаев. "Власти провозгласили, что им отведена роль кураторов всех чеченцев, не важно, где они живут. И такие сюжеты станут уроком для остальных. В этом, конечно, есть определенный месседж чеченцам, живущим за пределами региона. Власти в очередной раз им говорят, что в других регионах также не стоит делать вещи, которые не принято делать в Чечне", - сказал он.

В чеченском обществе всегда порицалось обращение к знахарям и колдунам, рассказал Кутаев. "Люди, верующие в ислам, крайне негативно относятся к такому явлению. Несмотря на это, всегда находились люди, которые обращались к колдунам, знахарям. Спрос на услуги этих людей был и остается. Может, он заметно сократился, но все равно есть. Они всегда найдут способ обратиться к ним [колдунам, знахарям] для решения какой-то проблемы", - пояснил Кутаев.

Чеченский историк отметил, что в республике считается позором обращение к людям, которые занимаются оккультизмом. "Жители Чечни знают, что если станет известно о посещении ими колдуна или знахаря, то их выставят на публичное обозрение и отругают за это [...] Поэтому люди стали обращаться к знахарям за пределами Чечни. И об этих случаях становится известно силовикам. Мне кажется, это пока не системная слежка. Просто кто-то предоставил эту информацию. Без получения определенной информации о планах съездить или о совершенной поездке к знахарю в другой регион сложно их задерживать, снимать сюжеты, порицать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Слежка не решит эту проблему, считает историк. "Система слежки не станет окончательным решением этой проблемы [обращения к колдунам, знахарям] для власти. Особенно в отношении тех чеченцев, которые живут в других регионах. Они просто начнут более осторожно это делать. Например тайком пойдут к знахарю, не скажут никому об этому, не расскажут знакомым. Но сюжеты с публичным порицанием, однозначно, являются месседжем для чеченцев, проживающих не в Чечне. У них же обязательно есть родственники, которые живут в Чечне. И за них им будет страшно, поскольку могут на них оказать давление", - отметил он.

В республике публично порицается обращение к колдунам, гадалкам, знахарям, сказал историк. "Мы же выступаем хранителями Корана, хранителями сунны, а в священной книге колдовство прямо запрещено. Поэтому власти избрали такой курс политики", - считает он.

Посещение знахарей и колдунов может быть поводом для проведения профилактических бесед, если это считается антиобщественным поведением, уверен московский адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

"В рамках федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» министерством внутренних дел был принят приказ о порядке проведения профилактических бесед с гражданами. Там была формулировка "о недопустимости продолжения антиобщественного поведения". В рамках этого приказа сотрудники полиции могут проводить с клиентами оккультистов профилактические беседы, объяснять им, что это считается мошенничеством и что лучше к ним не ходить. Это считается там антиобщественным поведением, нарушений здесь я не вижу. Для проведения таких бесед они (силовики) имеют право доставлять граждан в отделение полиции, приглашать их туда или проводить беседу у граждан дома, если он не против", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В приказе министерства внутренних дел указано, что на беседе может присутствовать также приглашенный специалист, отметил Черноусов. "Специалиста определяет сам сотрудник органов внутренних дел, он должен учитывать обстоятельства, тему и основание для беседы. Например, если беседа проводится с несовершеннолетними, то родители или другие родные также должны быть приглашены на разговор. Поэтому приглашение специалиста Центра исламской медицины кажется логичным в этой ситуации", - пояснил адвокат.

В России практикуется уголовное преследование экстрасенсов и магов по обвинению в мошенничестве, но доказать мошеннический умысел в таких случаях бывает сложно, поэтому правоохранительные органы "не очень любят" подобные дела, сказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Абусупьян Гайтаев. "Тот, кого обвиняют в мошенничестве, может сказать, что он, допустим, обещал провести некий обряд, какую-то процедуру, за что и брал плату. Клиент добровольно согласился, но результат не был гарантирован договоренностями", – пояснил адвокат.

Публичному порицанию в Чечне также подвергаются люди, которые занимаются оккультизмом. Так, 9 января стало известно, что руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев публично отчитал двух жительниц Чечни, задержанных сотрудниками полиции за оказание оккультных услуг. Правозащитница Светлана Ганнушкина, комментируя эту ситуацию, предположила, что интерес к оккультизму в Чечне провоцирует неверие в справедливость и правосудие. Оккультизм порицается у мусульман, однако верующие обращаются к колдунам из-за недоверия официальному духовенству и отсутствия поддержки имамов, сказал кавказовед Руслан Кутаев.

Напомним, гонения на знахарей и экстрасенсов, развернулись в Чечне в 2013 году, когда на фоне борьбы с магами и колдунами, объявленной Рамзаном Кадыровым, были задержаны десятки людей, а некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. Охоту на колдунов ведут и в других республиках Северного Кавказа, сообщил журналист Владимир Севриновский, опубликовавший в декабре 2020 года исследование о клиниках исламской медицины. По его данным, в Дагестане и Чечне исламские экзорцисты работают при поддержке и финансировании местных властей, а жители зачастую предпочитают обращаться к целителям, игнорируя официальную медицину. Несмотря на многочисленные задержания в Чечне "шарлатанов" и их публичные извинения, интерес к оккультизму в республике не угасает, констатировали в июле 2021 года авторы одного из репортажей ЧГТРК "Грозный". Пользователи Instagram посетовали тогда на избыток сюжетов телекомпании о борьбе с колдовством.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".