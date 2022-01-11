Неверие в справедливость и правосудие провоцирует интерес к оккультизму в Чечне

11 января 2022, 01:36

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Спрос на услуги колдунов в Чечне продиктован неверием людей в правосудие и справедливость, заявила правозащитница Светлана Ганнушкина, комментируя публичное порицание задержанных за оказание оккультных услуг жительниц республики. Оккультизм порицается у мусульман, однако верующие обращаются к колдунам из-за недоверия официальному духовенству и отсутствия поддержки имамов, сказал кавказовед Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев публично отчитал двух жительниц Чечни. Они были задержаны сотрудниками полиции за оказание оккультных услуг, говорится в спецрепортаже, опубликованном 9 января ЧГТРК "Грозный" на своей странице в Instagram.

Спрос на колдунов продиктован невозможностью добиться правосудия и справедливости населением Чечни, считает председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина.

«В смутные времена возникает интерес к оккультным услугам – это исторический факт [...] Ничего удивительного, что есть этот интерес и в своевременной Чечне. Люди идут к гадалкам, когда не могу рассчитывать на справедливый суд или следственные органы. Когда пропадают люди, и никто ничего не предпринимает, и жаловаться некому, тогда люди начинают верить в потусторонние силы. Надежда лишь на них», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Спрос на оккультные услуги в Чечне отличается от других регионов России масштабом, считает правозащитница. «Спрос пропорционален беспомощности, царящей в стране и регионе», - считает Ганнушкина.

Она считает, что действия женщин могут расцениваться как мошенничество. При этом подобные услуги предлагаются не только в Чечне, но и, например, в московском метро, отметила правозащитница.

Жители Северного Кавказа, исповедующие ислам, в своем большинстве не доверяют официальному духовенству, сказал корреспонденту «Кавказского узла» президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. В связи с недоверием верующие пытаются найти альтернативные источники «связи с богом», отметил он.

«Население считает, что исламские священники работают на российские спецслужбы... Официальному институту исламского духовенства люди не доверяют. Духовные лидеры, в свою очередь, относятся к населению агрессивно», - считает Кутаев.

Оккультизм порицается среди мусульман, однако зачастую к колдунам обращаются люди, которые не получил поддержку имамов, отметил он. «Общество [чеченское] в целом относится к оккультистам положительно», - сказал Кутаев.

В действиях задержанных усматриваются нарушения законодательства, они могут быть квалифицированы как мошенничество, сказал корреспонденту «Кавказского узла» московский адвокат Евгений Черноусов. Однако он считает, что их публичное порицание неприемлемо, так как нет вступившего в силу решения суда, который бы признал их виновными.

«Даже если человек и мошенник, то публичного порицания быть не должно. Это незаконно», - сказал Черноусов.

Порицание задержанных в СМИ адвокат назвал «самодеятельностью». «Советую им подавать заявления в прокуратуру, ведь публичного порицания (как меры наказания) в УК РФ нет, [это] порочит их честь и достоинство», - заключил адвокат.

Напомним, гонения на знахарей и экстрасенсов в Чечне развернулись в 2013 году, когда на фоне борьбы с магами и колдунами, объявленной Рамзаном Кадыровым, были задержаны десятки людей, а некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. В 2019 году власти Чечни возобновили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. Репортажи о том, как глава Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев отчитывает задержанных силовиками гадалок, колдуний и их клиентов, регулярно публикует гостелекомпания "Грозный". В частности, 7 декабря 2021 года телекомпания опубликовала сюжет о трех "лжецелительницах", задержанных сотрудниками полиции.

Несмотря на многочисленные задержания в Чечне "шарлатанов" и их публичные извинения, интерес к оккультизму в республике не угасает, констатировали в июле 2021 года авторы одного из репортажей ЧГТРК "Грозный". Пользователи Instagram посетовали тогда на избыток сюжетов телекомпании о борьбе с колдовством.

В России практикуется уголовное преследование экстрасенсов и магов по обвинению в мошенничестве, но доказать мошеннический умысел в таких случаях бывает сложно, поэтому правоохранительные органы "не очень любят" подобные дела, сказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Абусупьян Гайтаев. "Тот, кого обвиняют в мошенничестве, может сказать, что он, допустим, обещал провести некий обряд, какую-то процедуру, за что и брал плату. Клиент добровольно согласился, но результат не был гарантирован договоренностями", – пояснил адвокат. Охоту на колдунов ведут не только в Чечне, но и в других республиках Северного Кавказа, сообщил также журналист Владимир Севриновский, опубликовавший в декабре 2020 года исследование о клиниках исламской медицины. По его данным, в Дагестане и Чечне исламские экзорцисты работают при поддержке и финансировании местных властей, а жители зачастую предпочитают обращаться к целителям, игнорируя официальную медицину.

Телесюжеты с публичными покаяниями колдунов в Чечне – лишь часть практики публичных извинений, которая с подачи Рамзана Кадырова практикуется и в других регионах. Подробнее о случаях принуждения к извинениям можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".