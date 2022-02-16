Родные азербайджанских солдат добились внимания властей

16 февраля 2022, 03:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Протестующих в Баку, требовавших присвоить их сыновьям статус шехидов, пригласили в администрацию президента и приняли у них заявления, сообщили участники акции. Нужно изменить законодательство так, чтобы право на получение этого статуса имели все погибшие при несении службы, заявили они.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля 15 членов семей погибших военнослужащих попытались провести пикет перед зданием администрации президента Азербайджана, требуя присвоить официальный статус шехида их сыновьям, погибшим на войне в Нагорном Карабахе в 2020 году. Полиция вытеснила пикетчиков и около десятка журналистов в переулок, расположенный примерно в 50 метрах от администрации президента.

Вытесняя протестующих, полицейские задержали журналистов Фатиму Мовланлы, Севиндж Садыгову и Теймура Керимова. Керимов позднее был отпущен, он сообщил, что получил легкое повреждение руки "от общения с полицией". Садыхова и Мовланлы не были отпущены вместе с ним. Фатима Мовланлы и Севиндж Садыхова, задержанных за видеосъемку около здания администрации президента Азербайджана, пожаловались на избиение силовиками.

Участник акции Баялы Азизов, отец солдата Эльхана Азизова, погибшего в небоевых условиях в 1994 году в Дашкесанском районе, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что целью акции было добиться изменения закона о статусе шехида от 1994 года. "Нам говорят, что обстоятельства гибели наших сыновей не подпадают под требования этого закона, поэтому статус шехида наших сыновьям не положен. Пишут в официальных письмах, что сын погиб в небоевых условиях. Я 12 лет я хожу по кабинетам, все упирается в этот закон. Он должен быть изменен", - сказал он.

Санубар Алиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее сын Элман Алиев погиб в дорожной аварии в 1997 году. "Они возвращались с разведки, по дороге автомобиль перевернулся. Мне говорят, что он погиб не от пули, значит, не шехид. Я требую, чтобы ему дали этот статус, или пусть вернут сына живым. Почему он не достоин быть шехидом? Разве Эльман не погиб при выполнении боевого задания? Он выполнял воинскую обязанность, мы не скрыли его от службы в армии", - сказала она.

Бывшая беженка из Джабраила Ирада Мамедова рассказала, что ее сын Исмаил Ибадов был убит в воинской части в Нахчыване в 2001 году. "Мы не ездили в Нахчыван, не выясняли обстоятельства. У беженцев нет денег. Я вырастила сына в бедности, отдала государству, а получила мертвым. Требую статус шехида, или пусть вернут сына живым", - сказала она.

Эльшан Гасанов погиб в 2004 году в Дашкесане на посту, во время прохождения воинской службы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" его отец Алигусейн Гасанов. "Сына убил по неосторожности другой солдат - так нам сообщили. 18 лет хожу на приемы к министру обороны, оттуда мою жалобу направили в военную прокуратуру. Несколько дне назад из отдела администрации президента написали, что жалоба у них рассматривается", - сказал он.

Гасанов отметил, что уже никому не верит. "Наши письменные обращения в различные инстанции не дают результата, нам отвечают стандартными письмами, обещают разобраться и всегда ссылаются на положения закона. Если закон не позволяет выдать статус шехида тем, кто погиб при несении военной службы, пусть меняют этот закон. Мы пришли, чтобы прямо обратиться к президенту. Но нам полиция на позволила выступить перед администрацией президента, они не хотят, чтобы Ильхам Алиев узнал о наших требованиях", - сказал отец солдата.

Участница акции Севиндж Юсубова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что протестующих пригласили на беседу в администрацию президента, приняли 25 заявлений, в которых семьи высказывают свои требования, и обещали дать официальные ответы.

Статус шехида предусматривает льготы и почести

Согласно закону "Об увековечивании памяти шехидов и льготах семьям шехидов" от 15 января 1994 года, статус шехида выдается по ходатайству государственного органа или воинской части, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт, бывший глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Узеир Джафаров. В последней редакции закона от 15 июля 2009 года сказано, что статус шехида получают убитые и потерявшиеся без вести военнослужащие в условиях временного прекращения огня, при выполнении боевого задания или обеспечении такого задания, сказал он.

Документами, подтверждающими обстоятельства гибели военного, являются доклад воинской части, решение суда, свидетельство о смерти, справка военного комиссариата, пояснил Джафаров. По его словам, это правило распространяется на служащих всех родов войск, других государственных силовых подразделений, солдат и офицеров срочной и сверхсрочной службы.

Джафаров сравнил закон о присуждении статуса шехидов в Азербайджане с аналогичным законом в Турции, где этот статус присваивается всем погибшим в армии военнослужащим, в том числе от любой болезни, аварии. Он считает, что в большинстве случаев чиновники, отказывая родителям в присвоении статуса шехидов их детям, выполняют требования закона, хотя и не исключил, что возможны случаи коррупции.

"Родители погибших азербайджанских военнослужащих требуют доведения азербайджанского закона до текста аналогичного турецкого документа", - отметил эксперт.

Люди стремятся получить для погибших сыновей и мужей статус шехида, так как это почетно, поддерживает их морально, а также позволяет получать пособия и льготы от государства, считает активистка Рена Сафаралиева.

Статус шехидов присваивается военнослужащим, погибшим при защите суверенности, свободы и территориальной целостности страны, пропавшим во время военных операций и признанным погибшими согласно законодательству, говорится в законе "Об увековечивании памяти шехидов и льготах семьям шехидов". Членами семьи шехидов считаются родители, муж и жена погибшего, не достигшие 18 летнего возраста дети шехида, дети-инвалиды старше 18 лет при условии, что болезнь обнаружена до 18 лет, сестры и братья. Государство обязано взять на себя расходы на строительство могилы и памятного комплекса шехида, присвоить его имя улицам, организациям, школам, культурно-просветительских объектам. Члены семей шехидов получают от государства пенсию, преимущества при сокращении рабочих мест и обеспечении работой в случае закрытия предприятиям. Государство оплачивает им коммунальные расходы, за исключением междугородних и международных телефонных разговоров, а также дорожные расходы, исключая такси. Оплачиваются также расходы на приобретение лекарств по рецепту врача и лечение в санаториях и курортах в пределах Азербайджана. Обучение в средних и высших учебных заведениях оплачивается государством, если образовательное учреждение платное. Закон также предусматривает бесплатное обеспечение жильем семей шехидов. Ремонт и расширение жилищных условий также оплачивается государством. Предусмотрены льготы при выделении таким семьям участков. Все нотариальные услуги также бесплатные.

Она рассказала историю о том, как три солдата вместе подорвались на мине во время второй карабахской войны. Одному ампутировали обе ноги, второму - одну, а третьему - только большой палец на ноге. "Я навестила его в госпитале в мае (2021 года). У него началась гангрена и ему хотели ампутировать ещё часть стопы, а он требовал, чтобы ему ампутировали всю ступню сразу, потому что ему нечего было есть дома. Два его сослуживца получили все льготы - протезы, квартиру, машину, деньги от гуманитарного фонда "Яшат", помощь от благотворительных групп. А он - ничего, потому что за один ампутированный палец инвалидность не полагается. В итоге ему сделали несколько операций и в итоге удалили половину стопы, так что инвалидность он получил. Парень готов был потерять ногу, чтобы получить льготы, которые на тот момент выдали его сослуживцу", - поделилась Сафаралиева.

"Родители ставят вопрос об изменении этого закона, чтобы было как в Турции: там любой военнослужащий, умерший в период военной службы считается шехидом, даже если скончался от укуса пчелы [...] Есть другой момент. Предположим, по требованию родителей тот закон в парламенте изменят, но закон не имеет обратной силы. Хотя можно решением депутатов распространить его действие на весь период существования вооруженных сил Азербайджанской Республики. Сколько тогда к военным шехидам прибавится новых? Какой это будет груз для бюджета?", - задался вопросами автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле".

Он отметил, что вместо того, чтобы донести это до родителей, ведомства присылают на жалобы граждан отписки по единому стандарту, пересылают заявления из одной инстанции в другую. "А чтобы собрать этих родителей вместе и поговорить, объяснить, глядишь и количество недовольных уменьшится. А лучше изменить закон, чтобы стал как в Турции", - написал он 15 февраля в своем посте "Государство не объясняет родителям закон о статусе шехида".

Сотрудник пресс-службы Минобороны Азербайджана сказал корреспонденту "Кавказскому Узлу", что жалобы граждан рассматриваются в установленном законом порядке. Погибшие военнослужащие получают статус шехида, если обстоятельства гибели подпадают под требования законодательства, пояснил он.

Комментариями правительства Азербайджана относительно акции "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, в феврале 2021 года Минтруда Азербайджана рапортовало о назначении выплат более 7000 членам семей военных, погибших в 2020 году во время войны в Нагорном Карабахе. В некоторых случаях членам семей погибших солдат приходится проводить акции протеста, чтобы донести свои проблемы до властей, указали тогда азербайджанские правозащитники.

Подробности обострения карабахского конфликта осенью 2020 года собраны в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".