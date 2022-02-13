Скриншот петиции на сайте Change.Org с требованием отставки Рамзана Кадырова, сделанный в 22.43 мск 13 февраля 2022 года. https://www.change.org/p/кадырова-в-отставку

13 февраля 2022, 22:20

473 поста флешмоба за Кадырова стали ответом на 210 000 подписей под петицией за его отставку

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Число подписей под онлайн-петицией за отставку Рамзана Кадырова за почти двое суток выросло более чем на 5500 и достигло 210 000, тогда как число публикаций в Instagram с хэштегом #ЯпехотинецКадырова в рамках флешмоба в поддержку Кадырова увеличилось за тот же период на 45.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля помощник главы Чечни Умар Даудов запустил в Instagram флешмоб под хэштегом #ЯпехотинецКадырова. К 01.40 мск 12 февраля число публикаций с этим хэштегом в аккаунтах чеченских чиновников, силовиков и госучреждений достигло 428. Петиция за отставку Рамзана Кадырова, опубликованная 6 февраля, к 01.50 мск 12 февраля набрала 201 223 подписи.

Флешмоб под хэштегом #ЯпехотинецКадырова стал ответом на петицию, адресованную Владимиру Путину, которую на сайте Change.org опубликовал московский оппозиционный политик Илья Яшин. В конце февраля он намерен передать петицию в администрацию президента. Голоса под петицией могут быть накручены ботами, поэтому Кремль не относится к ней серьезно, заявил 7 февраля пресс-секретарь Путина. Кремль одобряет политику Кадырова в Чечне и не отправит его в отставку, несмотря на популярность петиции Яшина, предположили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

К 22:19 мск 13 февраля петиция, озаглавленная "Кадырова - в отставку!", набрала 210 000 подписей. Таким образом, за почти двое суток число подписей под ней выросло на 8777. Комментарии под петицией скрыты.

Скриншот страницы с хэштегом #ЯпехотинецКадырова в соцсети Instagram, по данным на 22.43 мск 13 февраля 2022 года. https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/Число публикаций в Instagram с хэштегом #ЯпехотинецКадырова к 20:00 13 февраля достигло 473, увеличившись за тот же период на 45.

"Я с гордостью принимаю эстафету от советника Гглавы ЧР Умара Даудова «Я пехотинец Кадырова»!" – написал, в частности, присоединившийся к флешмобу гендиректор спорткомплекса "Ахмат Арена" Магамед Мацуев.

Напомним, призыв отправить главу Чечни в отставку Илья Яшин в своей петиции обосновал в том числе угрозами руководства Чечни семье Янгулбаевых. "Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. В своей риторике они апеллируют к понятию "кровной мести" и обещают отрезать головы своим оппонентам", - говорится в тексте петиции. Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Рамзан Кадыров в свою очередь неоднократно называл себя "пехотинцем Путина". Так, в апреле 2015 года он сообщил журналистам, что как "пехотинец верховного главнокомандующего" подчиняется Владимиру Путину и готов уйти со своего поста, если это необходимо. 28 мая 2021 года он вновь повторил, что является "пехотинцем Путина", а в июне 2021 года на встрече с президентом заверил Путина в готовности выполнить любой его приказ. "Как ваш преданный пехотинец я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ", – сказал Рамзан Кадыров.

На фоне скандала с семьей Янгулбаевых Владимир Путин провел встречу с Рамзаном Кадыровым в Москве, о чем стало известно в ночь на 3 февраля. Встреча состоялось, несмотря на то, что ранее пресс-секретарь Путина заверил, что таких планов нет. Позднее Песков сообщил, что одной из тем, которая обсуждалась во время встречи Путина и Кадырова в Кремле, была работа правоохранительных органов. Встреча Путина с Кадыровым выглядит, как попытка Кремля мягко исправить главу региона, но на устойчивости позиций Кадырова это не скажется, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

Примечание:

"Фадеев призвал забрать у чеченских следователей дело Мусаевой", "Песков назвал кровную месть в Чечне противоречащей законам России", "Сайди Янгулбаев упрекнул Кремль в бездействии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

13 февраля 2022, 23:15

13 февраля 2022, 21:54

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