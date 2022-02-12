Житель Адыгеи заподозрен в экстремизме

12 февраля 2022, 03:03

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Управление ФСБ по Адыгее отчиталось о возбуждении уголовного дела в отношении жителя республики, который подозревается в участии в деятельности объединения "Союз славянских сил Руси"*.

Уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации расследуется управлением СКР по Адыгее в отношении 51-летнего жителя Майкопского района, подозреваемого в участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ), сообщило управление ФСБ России по Адыгее.

По версии следствия, подозреваемый с 2019 года является участником общественного объединения "Союз славянских сил Руси", деятельность которого на территории Российской Федерации признана экстремистской и запрещена, сообщило 11 февраля ТАСС со ссылкой на республиканское УФСБ.

Следствие предположило, что житель Майкопского района активно участвовал в деятельности запрещенной организации, размещал интернете пропагандистские материалы, а также публично высказывался в поддержку "Союз славянских сил Руси"*, проинформировал "Коммерсант" со ссылкой на ведомство.

Комментариями подозреваемого или его официальных представителей относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

Часть 2 статьи 282.2 УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы.

* - организация признана судом экстремисткой, ее деятельность на территории России запрещена.