12 февраля 2022, 03:03

Житель Адыгеи заподозрен в экстремизме

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Управление ФСБ по Адыгее отчиталось о возбуждении уголовного дела в отношении жителя республики, который подозревается в участии в деятельности объединения "Союз славянских сил Руси"*.

Уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации расследуется  управлением СКР по Адыгее в отношении 51-летнего жителя Майкопского района, подозреваемого в участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ), сообщило управление ФСБ России по Адыгее.

По версии следствия, подозреваемый с 2019 года является участником общественного объединения "Союз славянских сил Руси", деятельность которого на территории Российской Федерации признана экстремистской и запрещена, сообщило 11 февраля ТАСС со ссылкой на республиканское УФСБ.

Следствие предположило, что житель Майкопского района активно участвовал в деятельности запрещенной организации, размещал интернете пропагандистские материалы, а также публично высказывался в поддержку "Союз славянских сил Руси"*, проинформировал "Коммерсант" со ссылкой на ведомство.

Комментариями подозреваемого или его официальных представителей относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

Часть 2 статьи 282.2 УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы. 

* - организация признана судом экстремисткой, ее деятельность на территории России запрещена.

Примечание:

"Пользователи соцсетей подвергли критике прошедший в Москве "Кавказский марш"", "Трое волгоградцев арестованы по делу об экстремизме", "Бачиева озвучила подробности обысков у сторонников СССР в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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