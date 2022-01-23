23 января 2022, 16:09

Грузинские активисты вышли на акцию в поддержку Украины

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Властям Грузии следует продемонстрировать солидарность с украинскими властями на фоне угрозы военного конфликта России и Украины, заявили участники акции в Тбилиси.

Акцию в поддержку Украины, которая началась сегодня у украинского посольства в Тбилиси, организовало движение «Позор». В ней приняли участие активисты и представители политических партий.

Участники акции включили гимны Украины и Грузии и растянули флаги двух стран, пишет "ИнтерпрессНьюс".

"Это акция солидарности с нашими историческими друзьями и стратегическими партнерами, которые стоят перед теми же вызовами, что стояли перед Грузией в 2008 году. Когда на международном уровне вместе решается вопрос Грузии и Украины, молчание грузинских властей является антигосударственным и противоречит будущей безопасности Грузии", - приводит издание слова одного из участников акции Ники Парулавы.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Организаторы акции выразили недовольство отсутствием явной поддержки властей Украины со стороны грузинских властей. "Растущая угроза военной и гибридной агрессии России в отношении Украины глубоко встревожила грузинский народ… Между тем, мы не видим со стороны официального Тбилиси выражения ощутимой поддержки в отношении украинского народа", - цитирует сегодня "Грузия Online" обращение движения "Позор".

Примечание:

"Грузинские аналитики назвали шантажом Запада призыв Гарибашвили к диалогу с Россией", "Евросоюз призвал открыть пункты пропуска на границе Южной Осетии и Грузии", "Аналитики шести стран скептически оценили перспективы создания формата "3+3" на Южном Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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