Школьный класс. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

22 января 2022, 12:37

Школы и детсады в Южной Осетии закрыты на карантин по коронавирусу

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом власти Южной Осетии приняли решение приостановить работу школ и детсадов до 1 февраля. Жители непризнанной республики потребовали ограничить работу всех общественных заведений.

Как сообщал "Кавказский узел", с 19 октября 2021 года в Южной Осетии была приостановлена работа учебных заведений и детсадов, тренажерных залов и бассейнов, кафе и ресторанов. С 15 ноября 2021 года учебные заведения продолжили работу.

Власти Южной Осетии приняли решение приостановить работу школ, детских садов и учреждений дополнительного образования с субботы, 22 января до 1 февраля, сообщили в министерстве образования региона. "Принято решение объявить в образовательных учреждениях Республики десятидневный карантин в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией [в Южной Осетии]", – привело сегодня агентство "Рес" слова сотрудника министерства.

Учебный процесс в школах продолжится, но в дистанционном формате, добавил он.

Сообщение о том, что школы и детсады в Южной Осетии закрыты на карантин, было опубликовано сегодня на странице Instagram-паблика chp_tskhinval, на который подписаны около 72,6 тысячи пользователей. К 12.40 мск 22 января эта запись набрала 107 отметок "нравится" и шесть комментариев. Их авторы потребовали ввести ограничения для всех общественных заведений.

"Пусть закрывают организации тоже, раз все так плохо", – написал пользователь d_l_v_2018.

"Почему сразу школы закрывают? Легко говорить переходим на дистанционку, а есть же семьи, у которых нет возможности. Если карантин, то закройте всё, как было раньше! А то школы закрывают сразу, а кафе работают", – отметил пользователь iron.azamat.margity.

Новости о распространении коронавируса на юге России и на Южном Кавказе размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Армении ужесточают ограничения из-за COVID-19", "Грузинская патриархия дистанцировалась от священников-противников вакцинации", "Родители школьников в Степанакерте сочли неэффективным дистанционное обучение".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

22 января 2022, 12:23

22 января 2022, 12:19

22 января 2022, 10:53

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