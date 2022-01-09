Страны Южного Кавказа опередили Россию в рейтинге свободы интернета

09 января 2022, 05:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Грузия и Армения в рейтинге правозащитной организации Freedom House отнесены к странам с высоким уровнем свободы интернета, они набрали более 70 баллов из 100. Азербайджан и Россия набрали 35 и 30 баллов, оказавшись среди несвободных стран.

Как писал "Кавказский узел", базирующаяся в США международная правозащитная организация Freedom House ежегодно публикует рейтинг свободы интернета в разных странах мира. В 2019 году Азербайджан занял 45-е место, набрав 39 баллов. В 2020 году индекс Азербайджана упал на один пункт, а в докладе Freedom House, опубликованном вчера, 21 сентября, у Азербайджана только 35 баллов. Он, наряду со своими соседями Россией и Ираном, включен в список стран с несвободным интернетом. При этом Грузия (77 баллов) и Армения (71 балл) в число таких стран не попали.

Международная организация Freedom House опубликовала 8 января отчет об уровне свободы интернета в странах мира в 2021 году.

Грузия набрала, по данным организации, 77 баллов из 100. Это на один балл выше, чем в 2020 году. Таким образом, Грузия попала в категорию свободных стран. При этом в отчете организации указывается, что улучшение ситуации со свободой интернета в стране произошло, в частности, потому, что в 2021 году не было арестов, связанных с онлайн-деятельностью. Однако были выявлены несколько кибератак и манипулирование контентом. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии в докладе была подвергнута критике в связи с недостаточной прозрачностью деятельности.

Армения также оказалась в категории свободных стран, набрав 71 балл из 100. При этом в докладе Freedom House указывается, что правительство Армении прекратило сбор метаданных, а устройства, которые хранили информацию о них, были уничтожены.

Всего 35 баллов из 100 набрал Азербайджан, который оказался в категории несвободных стран. В докладе указывается, что в 2021 году ситуация со свободой интернета в стране ухудшилась. Государство, по данным Freedom House, продолжает контролировать сектор информационно-коммуникационных технологий, ограничивает доступ к интернету и блокирует соцсети. Отмечается также, что в Азербайджане наблюдаются проблемы инфраструктуры, из-за чего интернет низкого качества, а для многих пользователей вовсе недоступен. Кроме того, те, кто не согласен в политикой руководства страны и высказывает свое мнение в интернете, могут быть подвержены судебному преследованию.

Центр электронной безопасности министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана через суд добился блокировки ряда сайтов оппозиционно настроенных СМИ. Ведомство мотивировало это "угрозой интересам государства и общества". Юристы, представляющие интересы изданий, назвали позицию суда предвзятой. Минсвязи заблокировало сайты. 24 ноября ЕСПЧ начал коммуникацию жалобы на блокировку новостных сайтов.

Российская Федерация набрала в рейтинге 30 баллов из 100 и также оказалась в категории несвободных стран. В докладе отмечается, что свобода интернета в России оставалась ограниченной весь 2021 год. Упоминаются попытки властей влиять на политику модерации контента международных компаний в социальных сетях, попытки заставить удалять запрещенный контент. Отдельно отмечается внесение независимых онлайн-СМИ в список иностранных агентов, чтобы затруднить их работу. Кроме того, Freedom House утверждает о блокировке контента, связанного с COVID-19, и репрессиях в отношении журналистов, которые критиковали действия властей во время пандемии.

Наихудшие показатели свободы интернета, по данным Freedom House, в Китае, который набрал лишь 10 баллов из 100. В пятерке аутсайдеров также Иран (16 баллов), Мьянма (17 баллов), Куба (21 балл) и Вьетнам (22 балла).

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".