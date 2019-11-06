Freedom House признала несвободным интернет в России и Азербайджане

06 ноября 2019, 06:19

Из расположенных на Кавказе стран бывшего СССР свобода интернета есть только в Армении и Грузии, а интернет в Азербайджане и России правозащитники считают несвободным.

Правозащитная организация Freedom House опубликовала 5 ноября на своем сайте новый ежегодный рейтинг свободы интернета Freedom on the Net 2019 в разных странах мира.

Согласно данным рейтинга, уровень свободы всемирной паутины ухудшается девятый год подряд. Правительства разных стран все чаще следят за своими гражданами в сети, используют социальные сети для манипулирования выборами и контроля за своими гражданами, сказано в опубликованном отчете.

Рейтинг был составлен на основе данных, полученных с июня 2018 по май 2019 года. Freedom House проводила исследование в 65 странах мира, в которых находятся 87% всех пользователей интернета на планете. 40 из 65 стран, исследованных Freedom House, используют программы отслеживания пользователей соцсетей. В 47 странах из 65 исследованных людей арестовывали за их политические, социальные или религиозные взгляды. В 31 стране люди подвергались физическому воздействию за свои посты в интернете.

Внутреннее вмешательство в выборы ухудшило состояние интернета в 26 из 30 изученных стран, в которых за последний год проходили выборы. Самой частой тактикой стало распространение дезинформации, также органы власти некоторых стран блокировали сайты или отрезали доступ граждан к интернету.

"Правительства многих государств начинают понимать, что пропаганда в социальных сетях работает лучше, чем цензура. Чтобы завоевать голоса избирателей, авторитарные лидеры и популисты по всему миру эксплуатируют как человеческую природу, так и компьютерные алгоритмы, полностью игнорируя правила, созданные для обеспечения свободных и справедливых выборов”, - заявил Майк Абрамовиц, президент Freedom House.

Главным противником свободного интернета на планете назван Китай, наиболее свободной страной правозащитники считают Исландию.

Армения набрала 76 баллов и заняла в рейтинге восьмое место, а Грузия, набравшая 75 баллов, - 19-е место, войдя в список свободных стран. Интернет в Азербайджане и России Freedom House считает несвободным. Азербайджан занял 45-е место, набрав 39 баллов, а Россия с 31 баллом - 51-е.

К проявлениям несвободы интернета в России организация отнесла отключение интернета в Ингушетии во время массовых протестов, блокировки мессенджера Telegram, а также репрессии в отношении конкретных пользователей. В 2018 году, по подсчетам Freedom House, в России сажали за решетку за высказывания в интернете в среднем одного пользователя каждые восемь дней, сообщило 5 ноября на своем сайте BBC.

Массовые акции протеста в Ингушетии прошли в результат договора Юнус-Бека Евкурова с Рамзаном Кадыровым по вопросу установления границы между республиками. Жители Ингушетии обвинили главу в передаче части ингушских земель Чечне, что привело к массовым народным протестам осенью 2018 года. Было собрано более 400 жалоб на отключение мобильного интернета в республике во время митинга, сообщил адвокат Хусен Даурбеков. Новая фаза протестов началась 26 марта 2019 года, и уже на следующий день силовики впервые применили силу против протестующих, говорится в обновляемой на "Кавказском узле" странице "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

По мнению правозащитников, "несвободный" интернет означает, что у пользователей могут возникнуть сложности с доступом к сети, а власти пытаются блокировать некоторые сайты или приложения, а также контролируют доступ в сеть через провайдеров; существует цензура контента и намеренная манипуляция им; нарушаются права пользователя на приватность переписки, и власти следят за пользователями. Также пользователей могут преследовать за их действия в интернете, информировало 5 ноября "Настоящее время".