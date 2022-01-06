Вооруженный человек на балконе сухумского ресторана, где был ранен человек. Кадр видео YouTube-канала Astamur Tarba https://www.youtube.com/channel/UC2M9C6PmcXOfjzEP305TyZA

06 января 2022, 10:02

Глава Очамчырского района извинился за инцидент со стрельбой в Сухуме

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Необходимо дождаться окончания следственных мероприятий по делу о стрельбе в сухумском ресторане, заявил глава Очамчырского района Беслан Бигвава и попросил прощения за инцидент.

Как писал "Кавказский узел", 4 января президент Абхазии отстранил от должности главу Очамчырского района Беслана Бигваву, подозреваемого по делу о стрельбе и ранении человека в новогоднюю ночь. Дело расследуется по статьям УК Абхазии о незаконном хранении и ношении оружия и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина, который получил огнестрельное ранение бедра, был госпитализирован в Республиканскую больницу

Беслан Бигвава в своем обращении к жителям Очамырского района прокомментировал инцидент, произошедший в новогоднюю ночь в ресторане "Гаруда", и попросил за него прощение, сообщило 5 января "Апсадгьыл-инфо". 

"Хочу у каждого из вас попросить прощения за инцидент, который не должен был произойти! Обращаюсь к вам с просьбой проявить выдержку и терпение, не реагировать на дерзкие выпады анонимов в интернете и дождаться окончания следственных мероприятий", - процитировало обращение Беслана Бигвава агентство.

МВД Абхазии ранее подтвердило личность пострадавшего, известного в республике певца Тамаза Цулукия. Он получил ранение в результате ссоры посетителей ресторана отеля, переросшей в драку, говорилось в сообщении на сайте ведомства. При этом МВД не указало, является ли Беслан Бигвава подозреваемым, в сообщении было сказано, что глава Очамчырского района дал показания по этому делу и они "проверяются на данном этапе предварительного расследования".

Ранее "Кавказский узел" сообщал о других случаях стрельбы в Сухуме, произведенной представителями власти. Так, 30 сентября 2021 года депутат парламента Абхазии Гарри Кокая у ресторана Rina на набережной в Сухуме пять раз выстрелил в воздух из пистолета Glock, затем он отказался отдать оружие сотрудникам милиции и скрылся.

1 октября того же года стало известно, что депутат Алмасхан Ардзинба сделал около 20 выстрелов из автомата Калашникова у здания МВД Абхазии. В действиях депутатов Гарри Кокаи и Алмасхана Ардзинбы прокуратура обнаружила признаки хулиганства и оскорбления представителей власти.

На время расследования этих инцидентов Аслан Бжания отстранил министра Дмитрия Дбара от должности главы МВД, а 4 декабря Бжания подписал указ об отстранении Дмитрия Дбара от должности главы МВД. При этом депутаты парламента 17 декабря не поддержали просьбу прокуратуры лишить Гарри Кокаю и Алмасхана Ардзинбу депутатской неприкосновенности.

Примечание:

"Участники митинга в Абхазии потребовали отставки главы МВД", "Власти Сухума запретили проведение митинга с требованием отставки главы МВД", "Депутат парламента Абхазии скрылся после стрельбы в Сухуме".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

06 января 2022, 12:59

06 января 2022, 12:02

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